Abren cápsula del tiempo de Lady Di y revelan 10 tesoros de los 90

Una cápsula del tiempo vinculada a Diana, princesa de Gales, fue abierta más de tres décadas después de haber sido enterrada en el Hospital Great Ormond Street. La caja, que había permanecido sellada desde 1991, salió a la luz como parte de las obras de construcción de una nueva unidad de oncología pediátrica.

La cápsula, hecha de madera revestida en plomo, fue enterrada junto a dos menores seleccionados por el programa Blue Peter, con la presencia de Lady Di. Aunque se planeaba que permaneciera sellada por siglos, la remodelación del hospital obligó a rescatarla antes de tiempo.

Los objetos encontrados

Al abrirla, el equipo descubrió artículos icónicos de la época, entre ellos:

Un CD de Kylie Minogue con el álbum Rhythm of Love.

Una televisión portátil Casio de bolsillo.

Una calculadora solar.

Una colección de monedas británicas de la época.

Un ejemplar del periódico The Times del día del enterramiento.

Semillas de árboles

Un holograma de un copo de nieve.

Una cámara desechable.

Papel reciclado, un pasaporte europeo y una fotografía de Diana.

El hallazgo generó nostalgia y simbolismo, ya que la apertura coincidió con el aniversario luctuoso número 28 de Lady Di, fallecida en 1997.

El personal del hospital destacó que la mayoría de los objetos se conservaron en buen estado, aunque bromearon con que no contaban con un reproductor de CD para escuchar la música de Minogue. La ceremonia reunió a trabajadores que estuvieron presentes en 1991 y a otros nacidos ese mismo año, creando un puente generacional en torno al recuerdo de Diana.

