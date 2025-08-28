¡Celebra el consumo local! Concanaco lanza el programa "Viernes Muy Mexicano"

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) ha presentado el programa "Viernes Muy Mexicano", una iniciativa destinada a fomentar el consumo de productos y servicios nacionales, apoyando especialmente a los negocios familiares y locales.
¿En qué consiste el programa?
"Viernes Muy Mexicano" es una estrategia que busca incentivar a las familias mexicanas a consumir productos y servicios nacionales en negocios locales de confianza. Cada último viernes de mes, los comercios participantes ofrecerán promociones, descuentos y experiencias especiales para atraer a los consumidores y fortalecer la identidad nacional.
¿Cómo participar?
Para consumidores:
Los interesados pueden identificar los comercios participantes mediante un distintivo visible en el local y un código QR que permitirá conocer las ofertas disponibles.
Para comercios:
Los negocios que deseen sumarse al programa deben registrarse en la convocatoria nacional que será lanzada próximamente por las autoridades federales.
Fechas clave
- Apertura de inscripciones para negocios y empresas: 4 de septiembre de 2025
Inicio del programa: 26 de septiembre de 2025.
Frecuencia: Último viernes de cada mes.
Objetivos del programa
Fortalecer la identidad nacional: Reforzar el orgullo por lo hecho en México y promover la cultura del consumo interno.
Apoyar a los negocios locales: Incentivar las ventas en comercios familiares y de barrio.
Promover la economía nacional: Contribuir al crecimiento económico a través del consumo de productos y servicios nacionales.
Vive un #ViernesMuyMexicano:
Desde el norte hasta el sur, cada último viernes de mes encontrarás promociones en tu negocio familiar favorito:
✅ Te llevas calidad.
✅ Apoyas la economía local.
✅ Fortaleces el empleo en nuestro país.
✨ El primero arranca este 26 de septiembre.… pic.twitter.com/gwCzxZZDAY
— CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) August 28, 2025
