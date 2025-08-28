¡Celebra el consumo local! Concanaco lanza el programa "Viernes Muy Mexicano"

Promociones y descuentos en productos y servicios mexicanos cada último viernes del mes
Concanaco lanza el programa "Viernes Muy Mexicano"
Promociones y descuentos en productos y servicios mexicanos cada último viernes del mes
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) ha presentado el programa "Viernes Muy Mexicano", una iniciativa destinada a fomentar el consumo de productos y servicios nacionales, apoyando especialmente a los negocios familiares y locales.

En la Mañanera se presentó una iniciativa que busca festejar y apoyar a los negocios de las comunidades mexicanas/X: @CONCANACO

 

¿En qué consiste el programa?

"Viernes Muy Mexicano" es una estrategia que busca incentivar a las familias mexicanas a consumir productos y servicios nacionales en negocios locales de confianza. Cada último viernes de mes, los comercios participantes ofrecerán promociones, descuentos y experiencias especiales para atraer a los consumidores y fortalecer la identidad nacional.

 

¿Cómo participar?

  • Para consumidores:
    Los interesados pueden identificar los comercios participantes mediante un distintivo visible en el local y un código QR que permitirá conocer las ofertas disponibles.

  • Para comercios:
    Los negocios que deseen sumarse al programa deben registrarse en la convocatoria nacional que será lanzada próximamente por las autoridades federales.

 

"Viernes Muy Mexicano" es una estrategia que busca incentivar a las familias mexicanas a consumir productos y servicios nacionales en negocios locales de confianza/X:@CONCANACO

 

Fechas clave

  • Apertura de inscripciones para negocios y empresas: 4 de septiembre de 2025

  • Inicio del programa: 26 de septiembre de 2025.

  • Frecuencia: Último viernes de cada mes.

 

Objetivos del programa

  • Fortalecer la identidad nacional: Reforzar el orgullo por lo hecho en México y promover la cultura del consumo interno.

  • Apoyar a los negocios locales: Incentivar las ventas en comercios familiares y de barrio.

  • Promover la economía nacional: Contribuir al crecimiento económico a través del consumo de productos y servicios nacionales.

 

