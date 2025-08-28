¡Celebra el consumo local! Concanaco lanza el programa "Viernes Muy Mexicano"

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) ha presentado el programa "Viernes Muy Mexicano", una iniciativa destinada a fomentar el consumo de productos y servicios nacionales, apoyando especialmente a los negocios familiares y locales.

En la Mañanera se presentó una iniciativa que busca festejar y apoyar a los negocios de las comunidades mexicanas/X: @CONCANACO|

¿En qué consiste el programa?

"Viernes Muy Mexicano" es una estrategia que busca incentivar a las familias mexicanas a consumir productos y servicios nacionales en negocios locales de confianza. Cada último viernes de mes, los comercios participantes ofrecerán promociones, descuentos y experiencias especiales para atraer a los consumidores y fortalecer la identidad nacional.

¿Cómo participar?

Para consumidores:

Los interesados pueden identificar los comercios participantes mediante un distintivo visible en el local y un código QR que permitirá conocer las ofertas disponibles.

Para comercios:

Los negocios que deseen sumarse al programa deben registrarse en la convocatoria nacional que será lanzada próximamente por las autoridades federales.

"Viernes Muy Mexicano" es una estrategia que busca incentivar a las familias mexicanas a consumir productos y servicios nacionales en negocios locales de confianza/X:@CONCANACO|

Fechas clave

Apertura de inscripciones para negocios y empresas : 4 de septiembre de 2025

: 4 de septiembre de 2025 Inicio del programa: 26 de septiembre de 2025.

Frecuencia: Último viernes de cada mes.

Objetivos del programa

Fortalecer la identidad nacional: Reforzar el orgullo por lo hecho en México y promover la cultura del consumo interno.

Apoyar a los negocios locales: Incentivar las ventas en comercios familiares y de barrio.

Promover la economía nacional: Contribuir al crecimiento económico a través del consumo de productos y servicios nacionales. Vive un #ViernesMuyMexicano:

Desde el norte hasta el sur, cada último viernes de mes encontrarás promociones en tu negocio familiar favorito:

✅ Te llevas calidad.

✅ Apoyas la economía local.

✅ Fortaleces el empleo en nuestro país.

✨ El primero arranca este 26 de septiembre.… pic.twitter.com/gwCzxZZDAY — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) August 28, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Abren cápsula del tiempo de Lady Di y revelan 10 tesoros de los 90