VIDEO: Se desmaya candidato a rector de la BUAP tras descubrir su fraude

En redes sociales se ha hecho viral el caso de un aspirante a rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quien se desmayó luego de que fuera rechazado del proceso por presunto fraude.

La contienda por la rectoría 2025-2029

La BUAP se encuentra en proceso de selección de rector para el periodo 2025-2029, y aunque todos creían que la elegida sería Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la escritora, catedrática e investigadora declinó públicamente su candidatura.

Sin embargo, quien acaparó la atención fue Rodolfo Zepeda Memije, coordinador de Asuntos Estudiantiles y señalado como cercano al exrector Alfonso Esparza, luego de protagonizar un desmayo que fue captado en video y se volvió viral en redes sociales.

Presunto fraude y falsificación de documentos

Zepeda Memije fue rechazado tras una audiencia ante la Comisión de Auscultación, donde se le acusó de haber intentado acreditar un nombramiento como profesor titular ‘A’ fechado en 2012, mismo que en realidad corresponde a Guadalupe Morales, docente de la Facultad de Administración.

Porque se desmayó al escuchar que no cumplió con los requisitos y no será candidato a la rectoría de la #BUAP.

Además, el comité reveló que Zepeda habría utilizado una firma alterada del exsecretario general de la BUAP, José Ramón Eguibar Cuenca, para obtener en 2013 un puesto como profesor asociado ‘C’.

El desmayo en plena audiencia

Mientras escuchaba el dictamen, Rodolfo Zepeda se desvaneció. Con las manos rígidas en los bolsillos del pantalón, cayó de espaldas sobre las butacas del auditorio donde se desarrollaba la sesión. Fue auxiliado de inmediato, le ofrecieron agua y recobró la compostura.

“Vamos rumbo al hospital para que me revisen, ahí estuvo muy raro cómo me desvanecí. Seguramente ya vieron el video. Agradezco las muestras de apoyo que he tenido, estoy bien”, declaró posteriormente.

Impugnación e investigación en curso

La BUAP informó que abrirá una investigación por falsificación de documentos contra el aspirante. En respuesta, Zepeda aseguró que impugnará la decisión:

“Sí les quiero decir que vamos a impugnar esta decisión. No nos van a parar y les mantengo informados”, dijo, acusando que le impidieron participar “de forma arbitraria” en el proceso.

