¡EDC México 2026 ya tiene fecha! Prepárate para la fiesta electrónica más grande del país

¡Prepárate para volar alto, bailar sin parar y vivir la magia de los beats! El Electric Daisy Carnival (EDC) México 2026 está de vuelta y promete ser la experiencia electrónica más intensa del país. Luces, escenarios gigantescos y DJs de clase mundial te esperan en la Ciudad de México para tres días de pura energía.

Como cada edición, serán tres días de pura vibra electrónica / X:@EDC_MEXICO|

Fechas confirmadas

El festival se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de febrero de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México. Esta edición promete ser una de las más espectaculares hasta la fecha.

¿Qué esperar de EDC México 2026?

EDC México es conocido por su impresionante producción, escenarios temáticos, artistas de renombre internacional y una atmósfera vibrante que une a miles de personas. Aunque el lineup oficial aún no ha sido anunciado, se espera que cuente con una combinación de DJs y productores de electrónica de clase mundial.

Cada año EDC México reúne a más de 300 mil personas / X:@EDC_MEXICO|

Venta de boletos

La preventa de boletos para EDC México 2026 comienza el 17 de septiembre, mientras que la venta general arranca al siguiente día, a través de Ticketmaster México.

¡Así que ponte tus neones, prepara tus mejores outfits y afina tus pasos! EDC México 2026 promete tres días de beats que no vas a olvidar jamás. La cuenta regresiva ya comenzó, ¿listo para ser parte del festival más electrizante del país?

Desde quienes estuvieron en el primer drop, hasta los que vivieron su primera edición este año… Tú ya eres parte de esta historia. 💥#EDCMéxico es tu casa. Tu familia. Tu Cielo Eléctrico. 🌈💖

¡Nos vemos el 20, 21 y 22 de febrero, headliners! 🎡🔥#PreventaBanamex: 17 de… pic.twitter.com/pyIVa6hmFN — EDC Mexico (@EDC_MEXICO) August 28, 2025

