Crisis educativa mundial: UNESCO alerta por grave escasez de profesores

Durante la Cumbre Mundial Docente celebrada en Santiago de Chile, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, lanzó una fuerte advertencia: “La tasa de docentes que abandonan la enseñanza se ha duplicado en los últimos siete años”.

La enseñanza vive su peor crisis/iStock|

De acuerdo con el organismo, factores como bajos salarios, envejecimiento del personal, violencia contra profesores y un aumento masivo de alumnos han provocado que miles de maestros abandonen las aulas en distintos países.

Déficit histórico hacia 2030

Un informe previo de la Unesco reveló que, de no tomar medidas urgentes, para 2030 habrá un déficit de 44 millones de profesores en educación primaria y secundaria.

Para enfrentar este panorama, se necesitarían alrededor de 120 mil millones de dólares destinados al pago de salarios, además de políticas que dignifiquen la profesión docente.

Sin maestros no hay escuela, sin escuela no hay futuro/iStock|

Más riesgos que afectan a los maestros

Azoulay también denunció que los profesores son blanco de ataques en zonas de conflicto y terrorismo, lo que agrava aún más la crisis.

A esto se suma que el cambio climático ya está impactando el aprendizaje, generando una pérdida estimada de hasta 1.5 años de escolaridad.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, reforzó el mensaje durante la inauguración de la cumbre: “Para afrontar la escasez de docentes tenemos que transformar la valorización social de la profesión; dignificar su ejercicio”.

Urge invertir en educación y reconocer a los docentes para evitar el colapso educativo/iStock|

