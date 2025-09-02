Estafa del espejo retrovisor en CDMX: cómo evitar caer en el engaño

¡Ojo conductores de CDMX! Una nueva estafa está circulando y puede vaciar tu cuenta en segundos. Se le conoce como la estafa del espejo retrovisor, y está dirigida a automovilistas desprevenidos que se encuentran con un “accidente” falso y una nota de disculpas.

Los delincuentes dañan deliberadamente el espejo retrovisor de tu coche y dejan una nota/Freepik

¿Cómo funciona esta estafa?

Los delincuentes dañan deliberadamente el espejo retrovisor de tu coche y dejan una nota de contacto con un supuesto número de aseguradora o responsable del daño.

Cuando la víctima llama o ingresa al enlace proporcionado, se le pide información personal y bancaria en un sitio web que parece legítimo. Con esos datos, los estafadores pueden vaciar cuentas bancarias en minutos.

Esta modalidad de fraude es especialmente riesgosa porque los sitios web falsos están diseñados para parecer legítimos, engañando incluso a personas con conocimientos básicos de seguridad digital. Una vez que se ingresan los datos, los delincuentes pueden vaciar cuentas bancarias en cuestión de minutos.

Sigue los consejos para protegerte de estafas/iStock

Consejos para protegerte