¿Se incendió la camioneta de Natanael Cano en Hermosillo? Esto es lo que se sabe

Un aparatoso incendio registrado en el fraccionamiento Haciendas Residencial, al norte de Hermosillo, consumió por completo una camioneta Shelby Ford F150 que, de acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, pertenecería al cantante de corridos tumbados Natanael Cano.

Se especula que el siniestro pudo haberse originado por un desperfecto mecánico. / Captura de pantalla |

De acuerdo con reportes preliminares, la unidad se incendió durante la tarde del miércoles, generando la movilización de elementos de bomberos y autoridades locales. A pesar de lo aparatoso del fuego, no se reportaron personas lesionadas ni daños a viviendas aledañas.

Se especula que el siniestro pudo haberse originado por un desperfecto mecánico, relacionado con el uso de etanol como combustible, debido a su alta volatilidad. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y continúan las investigaciones.

El 27 de agosto, una camioneta Shelby Ford F150 quedó reducida a cenizas en Hermosillo, Sonora. Reportes locales señalaron que el vehículo sería de Natanael Cano, aunque ni el cantante ni su equipo han confirmado la versión.



El siniestro ocurrió en el fraccionamiento Haciendas… pic.twitter.com/Vd89xfakff — DataNews/ PQLDM1 (@Natasnews) August 28, 2025

¿Estaba Natanael Cano en el lugar?

Testigos señalaron que Cano se encontraba en Hermosillo visitando a su colega Gabito Ballesteros cuando ocurrió el incendio. Incluso, en redes sociales circularon imágenes en las que se asegura que el artista estaba cerca de la camioneta al momento del siniestro.

Hasta ahora, ni el cantante ni su equipo han emitido una declaración oficial sobre lo sucedido, lo que ha incrementado las especulaciones entre seguidores y medios de comunicación.

Testigos señalaron que Cano se encontraba en Hermosillo visitando a su colega Gabito Ballesteros. / AP |

