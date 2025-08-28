Mujer en Toluca celebra su divorcio con banda y video se vuelve viral

Una mujer decidió darle un giro festivo a su divorcio: salió del juzgado acompañada de amigas y contrató una banda sinaloense para tocar frente al Registro Civil en Toluca, mientras bailaban y celebraban su nueva etapa de vida. El video de la celebración rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El video muestra a la mujer y sus amigas bailando al ritmo de la banda/Redes sociales|

El video muestra a la mujer y sus amigas bailando al ritmo de la banda, portando carteles con la frase "Soltera otra vez", mientras transeúntes curiosos observan y graban el momento. La actitud positiva y alegre de la mujer generó apoyo entre usuarios de Internet, aunque también surgieron críticas por la presencia de niños en la celebración.

Las redes sociales se llenaron de comentarios celebrando la actitud de la mujer frente a su nueva etapa, mientras otros cuestionaron si un hombre habría recibido la misma reacción al hacer algo similar. Sin duda, la publicación se convirtió en tendencia y provocó todo tipo de debates sobre cómo se vive el fin de una relación hoy en día.

La publicación se convirtió en tendencia y provocó todo tipo de debates/Redes sociales|@fer.snchez917

Tendencia en crecimiento: las fiestas de divorcio

Las fiestas de divorcio se están volviendo cada vez más populares. Hombres y mujeres de diferentes partes del mundo comparten sus celebraciones con música, baile y recreaciones de fotos de bodas, pero ahora para marcar el inicio de una nueva etapa personal. Esta celebración en Toluca es un claro ejemplo de cómo las personas buscan festejar su libertad y cerrar ciclos con alegría.

