SEP útiles escolares: Lista de precios para el regreso a clases 2025

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026 a la vuelta de la esquina, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) han dado a conocer las listas oficiales de útiles escolares y sus costos estimados por grado escolar.

Lista de útiles escolares por grado escolar

Primer y segundo grado de primaria

Costo estimado mínimo: $203.87

Costo estimado máximo: $418.80

Costo promedio: $305.70

Tercer grado de primaria

Costo estimado mínimo: $223.68

Costo estimado máximo: $454.81

Costo promedio: $333.27

Cuarto a sexto grado de primaria

Costo estimado mínimo: $237.68

Costo estimado máximo: $493.82

Costo promedio: $354.74

Secundaria (tres grados)

Costo estimado mínimo: $295.04

Costo estimado máximo: $598.82

Costo promedio: $436.27

Recomendaciones para las familias

La Profeco sugiere a las familias:

Comparar precios en diferentes establecimientos y ciudades.

Revisar útiles del ciclo anterior para evitar compras innecesarias.

Aprovechar descuentos y promociones disponibles.

Planificar el gasto para evitar compras impulsivas.

Evaluar la durabilidad y calidad de los productos antes de adquirirlo

Herramientas útiles

La Profeco ofrece la plataforma Quién es Quién en los Precios, donde los consumidores pueden consultar los precios de 689 productos escolares en distintas ciudades del país. Esta herramienta permite comparar precios y tomar decisiones informadas al momento de la compra.

