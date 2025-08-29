Nano Banana: ¿Qué es y cómo generar fotos con IA?

¿Quién diría que un ‘Nano Banana’ te ayudaría a editar tus fotos como profesional? El curioso nombre es en realidad el alias que Google usó para probar internamente su modelo de inteligencia artificial Gemini 2.5 Flash Image, que ya está disponible en la app Gemini, tanto en móvil como en versión web.

La herramienta permite hacer ediciones complejas con simples comandos de texto, sin necesidad de saber usar Photoshop. Basta con subir una imagen, escribir qué quieres cambiar, y la IA se encarga del resto. Desde borrar objetos hasta cambiar el clima en una foto, todo es posible: “Convierte la foto a blanco y negro”, “Agrega un cielo despejado”, “Elimina el objeto del fondo”... y la magia sucede.

Solo basta con pedir cómo quieres tu foto y la magia sucede / Redes Sociales|

¿Cómo funciona y cuánto cuesta?

El acceso es gratuito para usuarios comunes mediante la app Gemini. No necesitas instalar nada adicional. Solo entra a la plataforma, sube tu imagen y escribe lo que deseas modificar.

Para empresas o desarrolladores que quieren integrar esta tecnología mediante la API, el costo es de 30 dólares por cada millón de tokens, lo que equivale a menos de tres centavos por imagen generada.

Google aclara que la IA respeta la identidad visual de las personas: si hay rostros en la imagen, los cambios no afectan su apariencia natural, lo que es clave para la seguridad y coherencia.

Esta aplicación de Google es completamente gratuita / Redes Sociales|

¿Por qué importa Nano Banana?

Este lanzamiento fortalece a Google en la guerra de la IA generativa, donde compite con OpenAI, Adobe y Stability AI. Su ventaja: la integración con Gemini, su plataforma central, que ya usan millones de personas para generar texto, ideas y ahora, imágenes.

Con esto, cualquiera puede crear contenido visual sin saber de edición. Desde memes personalizados hasta gráficos para negocios, la IA está democratizando la creatividad. Y lo mejor: sin pagar un peso (a menos que seas empresa, claro).

En Gemini podrás encontrar a Nano Banana para editar tus fotos / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PENSIONES MILLONARIAS EN PEMEX Y LUZ Y FUERZA: SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN REVELA GASTO MULTIMILLONARIO