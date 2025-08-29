Claudia Sheinbaum llama ‘porro’ a Alito tras pelea con Noroña

Luego de que se suscitó una riña entre el senador del PRI, Alejandro Moreno y el morenista, Gerardo Fernández Noroña, la presidenta, Claudia Sheinbaum, no dudó en referirse al actual dirigente del PRI, como ‘porro’.

Analogía universitaria

Después de lo ocurrido en la Cámara de Senadores, donde Moreno y Noroña se fueron a los golpes, la presidenta comparó en la mañanera del viernes 28 de agosto, este momento a cuando iba a la universidad y había sujetos que golpeaban a los estudiantes.

“Lo que ocurrió, pues muestra, la verdad, lo que es el PRIAN. Ayer recordé un episodio de cuando era joven, ya hace un rato: ustedes saben que yo era activista estudiantil y participábamos en distintas actividades. En aquel entonces, la Facultad de Derecho se caracterizaba por estar llena de porros; no podías pasar por la Facultad de Derecho porque, porros por todos lados. Ahí les pagaban a supuestos estudiantes para golpear a otros estudiantes”, declaró.

‘Que la presidenta se dedique a gobernar’

Luego de las fuertes declaraciones de la doctora Sheinbaum, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, rechazó por completo las declaraciones de la líder del país, asegurando que ese no era problema de ella y lamentó la manera en que se refirió a él.

“Las declaraciones siempre del gobierno de la República que generen polarización, nosotros las lamentamos. Yo creo que debe de haber congruencia, yo creo que el debate de la política y de los políticos están en las dirigencias de los partidos y en los Congresos y en los políticos”, declaró durante una conferencia de prensa.

Alejandro Moreno Cárdenas y miembros del PRI | X

