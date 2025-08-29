Yolanda Andrade confiesa que le quedan “cinco años de vida” ¡Dura confesión!

Yolanda Andrade no está en su mejor momento, y no lo oculta. En medio de una ola de rumores sobre su estado de salud, la conductora reapareció en redes sociales este fin de semana para felicitar a su entrañable amiga Thalía por su cumpleaños 54. Pero el mensaje, más que festivo, se tornó profundamente conmovedor y personal.

Con evidente dificultad para hablar, Andrade lanzó una dura confesión: cree que le quedan, como mucho, cinco años de vida: “A mí no me gustaría vivir 105, bueno, no voy a vivir 105, con trabajos voy a vivir cinco años más”, declaró la conductora de 53 años.

Yolanda Andrade reapareció en redes junto a Thalía / Redes Sociales|

"Gracias por jamás soltarme"

El video fue acompañado por un mensaje lleno de cariño hacia la intérprete de “Amor a la mexicana”, con quien mantiene una amistad que se remonta a su juventud, mucho antes de que ambas fueran famosas.

“Feliz Cumpleaños a mi hermosa Thalía por tantos momentos que nos unen y como tú dices, de la mano de Dios. Más de la mitad de nuestras vidas, estamos unidas. Gracias por jamás soltarme y estar conmigo en mi enfermedad. Te Amo”, escribió Andrade.

En otro fragmento del video, se le ve bailando apoyada en una silla, sonriente, pero con el cuerpo visiblemente afectado.

La conductora reveló que le quedan 5 años de vida / Redes Sociales|

"Tengo dos diagnósticos… no tienen cura"

La también actriz ya había hablado hace unas semanas sobre la gravedad de su condición, aunque sin especificar el padecimiento exacto. Lo que sí dejó claro es que ambos diagnósticos que recibió no tienen cura.

“Tengo dos diagnósticos, y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura; conclusión, médicamente quiere decir que científicamente me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, compartió el pasado 6 de agosto.

Andrade ha pasado los últimos meses fuera de la Ciudad de México, recuperándose en compañía de su familia. Aunque su condición ha mejorado levemente, Montserrat Oliver, su compañera en el programa “Montse & Joe”, reveló que la situación sigue siendo compleja.

“En algún momento ya no podrá hablar ni caminar”, dijo. Por ahora, Yolanda sigue firme, agradecida con quienes no la han soltado y dispuesta a aprovechar al máximo cada día que le queda.

