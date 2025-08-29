VIDEO: Aparece ‘Lord Que Te Importa’: Funcionario intenta ‘charolear’ y termina despedido

Luis Argenis ’N’, empleado del Área Jurídica de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara, se volvió viral tras ser detenido la madrugada del pasado 27 de agosto por conducir en evidente estado de ebriedad. Lo que parecía una infracción de rutina, se convirtió en un espectáculo bochornoso que lo bautizó en redes como ‘Lord Qué Te Importa’.

El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Américas y Manuel Acuña, donde agentes de tránsito interceptaron al funcionario municipal. Lejos de cooperar, Argenis perdió el control y comenzó a lanzar insultos, gritar groserías y exigir un trato preferencial, alegando que su cargo lo protegía.

“No me toquen, no saben con quién están hablando”, gritó repetidamente mientras los oficiales intentaban controlar la situación. El video del momento circuló rápidamente en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en bautizarlo con el apodo que ahora lo persigue.

La Policía de Guadalajara actuó bien en todo momento

Sí trabaja en seguridad… pero en oficina

De acuerdo con la policía tapatía, Luis Argenis no tenía funciones operativas dentro de la corporación, sino que ocupaba un puesto administrativo. Sin embargo, eso no lo salvó del cese inmediato.

“El servidor público fue separado de su cargo y se abrió un procedimiento en su contra”, confirmó la corporación en un comunicado.

A Lord Que Te Importa lo dieron de baja y se abrió una carpeta en su contra

Delgadillo: no hay cabida para abusos

La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, respaldó públicamente la decisión de cesar al funcionario y dejó claro que este tipo de comportamientos no tienen cabida en su administración.

“No vamos a tolerar actitudes contrarias a los valores que representamos. La ley se respeta, sea quien sea”, declaró.

Con frases como “Qué te importa” y su fallido intento de “charolear”, Luis Argenis se suma a la larga lista de personajes virales que usan su cargo público para tratar de evadir la ley… y terminan pagando el precio en la plaza digital.

🚨 🤦🏻‍♀️ Escándalo en Guadalajara: un empleado administrativo de la Comisaría de Seguridad fue detenido por manejar ebrio y no respetar los altos, e intentó presionar a los policías.#RetoDiario pic.twitter.com/AwlijORsSr — RETO diario (@retodiariomx) August 28, 2025

