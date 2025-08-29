Pase de Estancia Temporal 2025: requisitos y cómo tramitarlo

Si ya estás planeando lanzarte a Guadalajara por vacaciones, a ver a la familia o por chamba, necesitas tener en regla algo clave: el Pase de Estancia Temporal Guadalajara 2025. Este documento es obligatorio para que los autos con placas de fuera o de municipios donde no aplica la Verificación Responsable puedan circular sin problema hasta por 30 días.

¿Qué necesito para tramitarlo?

Papelito habla. Antes de lanzarte al trámite, asegúrate de tener esta info a la mano:

Nombre completo

Teléfono

Dirección y Código Postal

Correo electrónico

Número de serie del auto

Marca, modelo y año del vehículo

Placas y estado

Número vigente de la Tarjeta de Circulación

¿Cómo saco el Pase?

Con todos los datos listos, solo tienes que hacer lo siguiente:

Ingresa al portal oficial Ve a “Mis trámites” Da clic en “Solicitar mi Pase de Estancia Temporal” Llena el formulario con tu info

Una vez que el sistema valide tus datos, te generará el pase listo para imprimir o descargar. ¡Y vámonos!

¿Por qué me están pidiendo esto?

El documento es obligatorio para rodar sin multas en el Área Metropolitana de Guadalajara, y también en municipios como Ocotlán, Tepatitlán de Morelos, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno.

Según las autoridades, esta medida ayuda a mantener el orden vial, aunque algunos automovilistas la ven como una bronca constitucional. “Esta medida violenta la disposición del Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza el derecho de la libre circulación y tránsito dentro del territorio nacional”, han señalado.

Sea como sea, si no quieres que te detengan o multen, ya sabes qué hacer.

