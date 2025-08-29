Carín León se une a Bon Jovi: así suena el regional mexicano con el rock legendario

Carín León no deja de romperla. Y esta vez, no lo hace con Grupo Frontera ni con Maluma… sino con Bon Jovi, nada menos. El cantante mexicano forma parte del nuevo disco colaborativo de la banda de rock estadounidense titulado Forever (Legendary Edition), que saldrá a la venta el 24 de octubre de 2025.

“Este álbum es más que una colección de colaboraciones, es un álbum nacido de la necesidad”, expresó Jon Bon Jovi en un comunicado. La legendaria agrupación lanzó en 2024 su álbum Forever, pero ahora regresa con una edición extendida donde lo épico se vuelve global.

El disco Forever (Legendary Edition) se estrena el 24 de octubre / FB: @BonJovi|

"Hicimos que pareciera fácil", la rola del dueto

El tema que grabó Carín con Bon Jovi se titula “We Made It Look Easy / Hicimos que pareciera fácil”, una mezcla de inglés y español que respeta el estilo de ambos. En palabras simples: un crossover histórico donde la voz rasposa del sonorense se funde con las guitarras clásicas del rock ochentero.

Este dueto no solo confirma el ascenso imparable de Carín León, sino que también coloca al regional mexicano en las grandes ligas del rock internacional.

Carín León sigue rompiendo fronteras y colocando en alto a México / FB: @Carinleonoficial|

¿Quiénes más participan?

La lista de invitados al Forever Legendary Edition es para aplaudir de pie. Además de Carín, están Avril Lavigne, Bruce Springsteen, Robbie Williams, y Joe Elliott de Def Leppard. Todos ellos aportan una visión fresca a los clásicos y nuevas canciones del grupo.

“El disco tiene un nuevo punto de vista y un nuevo espíritu”, explica el comunicado oficial. “Demuestra que todos nos las arreglamos en este mundo con un poco de ayuda de nuestros amigos”.

En la reedición de este disco participan más cantantes de gran talla / FB: @BonJovi|

¿Y Jon Bon Jovi?

Después de una cirugía en las cuerdas vocales, Jon Bon Jovi regresó al estudio sin gira en puerta, pero con muchas ganas de seguir creando. Forever (Legendary Edition) es su manera de mantenerse activo, pero también de rendir homenaje a la música como lenguaje universal.

“Este disco demuestra que todos nos las arreglamos en este mundo con un poco de ayuda de nuestros amigos”, declaró el líder de la banda. Carín León, por su parte, sigue demostrando que ya no hay género, ni idioma, ni frontera que lo limite.

