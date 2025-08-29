Taxistas de CDMX contemplan boicot contra el Mundial 2026

Taxistas de la Ciudad de México encendieron las alarmas de cara al Mundial 2026: si la Secretaría de Movilidad (Semovi) sigue ignorando su exigencia de aumentar las tarifas, podrían reventar la fiesta del futbol más importante del planeta.

Agrupaciones como Taxistas Independientes de la CDMX y “Va por mi gente” se manifestaron afuera de las oficinas de Semovi para exigir diálogo real y frenar lo que consideran un trato preferencial a grupos afines a Morena. Advirtieron que no son el único sector ignorado por el gobierno y que la inconformidad va en aumento.

“Sí, sí estaría contemplado (el boicot), no solamente nosotros porque la verdad son muchos colectivos con los que tenemos ya relación, también con el sector de enfermería, con el sector de las rutas de transporte y todos estamos ya llegando a un hartazgo”, advirtió Edgar Merchand.

Grupos de taxistas buscan un aumento en las tarifas / Redes Sociales|

El líder de taxistas explicó que el descontento no es nuevo y que, si las autoridades siguen sin atenderlos, podrían replicar un escenario de crisis como el de 1968. “Ya de hartazgo social demasiado grave como para que no se atiendan en este tiempo que tenemos, en estos ocho meses que tenemos, que se resuelva”, sostuvo.

Acusan mafia en Semovi

Ricardo Serrano, representante de Va por mi gente, fue más directo. Aseguró que dentro de Semovi hay una mafia operando para favorecer a los suyos mientras castigan al gremio taxista.

“Si tú traes un taxi y por algún motivo no traes el seguro, en automático es corralón y son 20 o 30 mil pesos de multa, mientras que al taxi pirata no le hacen nada”, denunció.

Taxistas piensan en un boicot de cara al Mundial 2026 / Redes Sociales|

Ambos voceros señalaron que están dispuestos a llevar su protesta a otras instancias si no reciben respuesta inmediata.

Estas serían sus medidas de presión:

Invitar a la FIFA a considerar riesgos de seguridad, movilidad y transporte durante el Mundial.

Gestionar la atención de organismos internacionales de derechos humanos por la violación a sus derechos laborales.

Exhibir a funcionarios de Semovi y la Jefatura de Gobierno por presuntos actos de corrupción.

Suspender el pago de derechos y revistas.

Lanzar una campaña para sensibilizar a usuarios sobre el trato injusto hacia el gremio taxista.

Unirse en un frente común con otros colectivos sociales.

A menos de un año del Mundial, la CDMX comienza a sentir la presión... y no es de la afición, es del volante.

Grupos de taxistas acusan a la Semovi de favorecer a otros conductores / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA SE DESPIDE DEL SENADO… ENTRE LUJOS Y ESCÁNDALOS