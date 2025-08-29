¡Tensión en AICM! Poncho de Nigris y Adrián Marcelo se confrontan en aeropuerto de la CDMX

Tensión al máximo se vivió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo cuando se reencontraron con una escalera eléctrica solamente delimitando a ambos para enfrentarse.

De Nigris inició la incitación sobre Marcelo invitándolo a que bajara del segundo piso, mientras alguien más que iba grabando la escena. Poncho seguía caminando en busca de acercarse a él pero su rival nunca bajó.

“¡A ver si muchos h*uevos, bájate. Querías platicar. Bájate, wey”, se escucha en el video, mientras que a lo lejos Adrían Marcelo visiblemente y con nerviosismo fue frenado por su acompañante.

Encuentro viral

El video rápidamente se volvió viral con los regiomontanos; sin embargo, en redes sociales hay quienes especulan que fue un encuentro provocado o solamente fue para llamar la atención siendo todo actuado. Hasta el momento esa suposición de saber con exactitud.

Y es que, nadie se acercó al otro cuando lo pudieron hacer y no precisamente para tener una pelea física sino al menos hablar más de cerca para afrontar sus indiferencias.

Revivieron las indiferencias

Cabe mencionar, que ambos personajes tienen una rivalidad de hace tiempo, incluso hubo un momento en el paso en la que hubo un reto público en ir a la Arena Monterrey para un combate.

