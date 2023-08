Poncho de Nigris: Oso persigue a exintegrante de La Casa de los Famosos y a su hijo

El reconocido actor y participante del programa La Casa de los Famosos, Poncho de Nigris, y su hijo 'Ponchito', han vivido un momento de auténtico terror mientras disfrutaban de un paseo en la montaña. El tercer lugar de la mencionada competencia compartió a través de sus historias en Instagram cómo un oso salvaje los persiguió durante un recorrido en un parque ecológico.

La aventura en la montaña comenzó como un tranquilo día familiar, cuando De Nigris junto a su hijo mayor y Marcela Mistral decidieron explorar un parque ecológico en compañía de su familia. Sin embargo, el paseo tomó un giro inesperado cuando se encontraron cara a cara con un oso salvaje que los acechaba.

"Aquí, con Ponchito, nos venía persiguiendo un oso por el camino; sin gente sin nada; grité muchas veces 'ayuda' pero no saben la cagada que me puse; nos estuvo persiguiendo como dos kilómetros (...). Ya no nos está persiguiendo, según, pero vamos rapidito", relató De Nigris en sus historias de Instagram.

Aunque la situación fue aterradora, el actor destacó que lograron mantener la calma y actuar con precaución para evadir al oso. Su hijo Ponchito, de solo siete años, se mostró evidentemente asustado por la situación. Después de caminar un tiempo, finalmente encontraron a otras personas y se sintieron a salvo.

"No saben cómo nos asustamos", expresó De Nigris. "Imagínate ir con tu hijo de siete años, que te salga un oso de frente en el mero arriba y que te empiece a perseguir. Estaba bien grande; flaco pero bien grande".

El actor compartió en su cuenta de Instagram imágenes del momento en que eran perseguidos por el oso salvaje. En las imágenes se puede observar al animal a lo lejos, siguiéndolos por el mismo sendero por el que caminaban.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: YAHRITZA LLORA AL RECORDAR ATAQUES TRAS OPINIÓN SOBRE LA COMIDA MEXICANA: NI QUERÍA SALIR POR MIEDO