OFICIAL: Dani Alves vuelve al futbol con club portugués a sus 42 años

El nombre de Dani Alves vuelve a colocarse en el centro de la conversación futbolística internacional, ahora desde un ángulo inesperado. El exjugador del FC Barcelona y de la selección brasileña ha sido anunciado oficialmente como parte de un club europeo, lo que ha despertado interés tanto por su faceta empresarial como por un posible retorno a las canchas.

Tras más de un año alejado del futbol profesional y luego de que su condena por violación fuera anulada en marzo pasado, el brasileño comienza una nueva etapa en Portugal. Su vínculo con un equipo de la Tercera División abre la puerta a un regreso que, aunque modesto en lo deportivo, resulta significativo por el contexto que lo rodea.

Alves en su paso por Pumas | Imago7

Dani Alves se convierte en copropietario de club portugués

El Sporting Clube São João de Ver anunció de manera oficial la llegada de Dani Alves como copropietario de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) del club. La institución, fundada en 1929 y ubicada en Santa María da Feira, calificó el movimiento como un hecho histórico que marca un antes y un después en su proyecto deportivo.

De acuerdo con información del medio portugués MaisFutebol, el exlateral brasileño adquirió el 50% del capital de la SAD, estructura legal utilizada por la mayoría de los clubes profesionales en Portugal. El reporte señala que existe la intención de que Alves compre el porcentaje restante al finalizar la temporada en curso.

Nueva camiseta en el historial de Alves | IG: @danialves

La inversión del exjugador no solo representa un respaldo económico, sino también un impulso mediático para un club que compite en categorías inferiores. La llegada de una figura con amplio recorrido internacional coloca al São João de Ver en el radar del futbol europeo y sudamericano.

¿Regreso a las canchas tras su salida de Pumas?

Además de su rol como inversionista, en Portugal ha surgido la versión de que Dani Alves podría volver a jugar futbol profesional. Según MaisFutebol, el brasileño estaría considerando disputar los próximos seis meses con el São João de Ver, lo que marcaría su regreso oficial a las canchas tras más de dos años de inactividad.

Dani Alves no juega desde enero de 2023, cuando fue separado del club mexicano Pumas debido al proceso legal que enfrentaba en España. Desde entonces, su carrera quedó en pausa, pese a que el jugador siempre defendió su inocencia y sostuvo que la relación fue consensuada.

Presentación del lateral brasileño | IG: @danialves

La posibilidad de verlo nuevamente en el terreno de juego, aunque sea en una categoría menor, representa un giro inesperado en su trayectoria. A sus 42 años, el brasileño evalúa si esta experiencia será el cierre definitivo de su carrera o el inicio de una etapa distinta dentro del futbol profesional.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.