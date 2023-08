Yahritza llora al recordar ataques tras opinión sobre la comida mexicana: Ni quería salir por miedo

Yahritza Martínez, vocalista del grupo musical de regional mexicano "Yahritza y Su Esencia", ha roto el silencio sobre las críticas y ataques que ha enfrentado en redes sociales tras expresar, junto con sus hermanos, su opinión sobre la comida mexicana.

El grupo, conformado por los hermanos Yahritza, Armando y Jairo, ganó popularidad en internet gracias a sus canciones, convirtiéndose en una de las agrupaciones más jóvenes y populares del regional mexicano. Sin embargo, su popularidad sufrió un declive tras ser entrevistados en México, donde expresaron su desagrado por ciertos aspectos de la comida mexicana. Esta declaración provocó una ola de críticas y cancelaciones por parte de internautas.

En una entrevista reciente con Pepe Garza, Yahritza declaró: "Yo ya ni quería salir por el miedo de que me miraran y de que me fueran a hacer algo. Era más de mi hermano porque lo que menos quiero es que algo le pase. Era más la preocupación por él, no era para mí, para mí no me importa lo que digan."

Además, durante la entrevista, se aclararon ciertos malentendidos. Jairo Martínez mencionó: “Estoy delicado (del estómago). No me gustan las salsas y eso, pero sí me gusta la comida mexicana”.

Armando Martínez, por su parte, explicó: “Eso de mezclar palabras es normal por acá, el ‘spanglish’… Uno en la escuela tiene que hablar inglés y viene a la casa y no habla suficiente español, así para hablarlo bien… era algo nuevo para nosotros ir a México”.

Los padres de los integrantes, José Francisco y Rosa Martínez, originarios de Jiquilpan, Michoacán, también intervinieron en la conversación. José Francisco afirmó: “Yo todo se lo dejó a Dios, no le deseo el mal a nadie. Ya lo que hicieron, lo hicieron”, y agregó: “todo el tiempo yo les he inculcado lo de México y la gastronomía”. Rosa Martínez expresó: “Duele mucho ver todo, tanta cosa”.

La controversia ha sido un recordatorio de la influencia y el impacto que las redes sociales pueden tener en la vida de las personas, y cómo un comentario puede desencadenar una serie de reacciones inesperadas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTIAGO CREEL DECLINA EN FAVOR DE XÓCHITL GÁLVEZ PARA LA CANDIDATURA DEL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO