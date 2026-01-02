Qué debe llevar la mochila de emergencia ante un sismo en México

Con la reciente actividad sísmica registrada la mañana de este 2 de enero, cuando un sismo de magnitud 6.5 se percibió en distintas zonas del país, volvió a ponerse sobre la mesa la importancia de estar preparados ante este tipo de emergencias.

Una de las medidas más recomendadas es contar con una mochila de emergencia, la cual permite cubrir necesidades básicas durante las primeras horas posteriores a un temblor, especialmente si servicios como la luz, el agua o la telefonía llegan a verse afectados.

El sismo de magnitud 6.5 del 2 de enero recordó la importancia de contar con una mochila de emergencia./ Pixabay

La mochila debe colocarse en un lugar visible y de fácil acceso, y su contenido debe adaptarse a las necesidades de cada persona o familia, considerando factores como edad, salud y ubicación del domicilio.

Entre los artículos indispensables se encuentran agua potable y alimentos no perecederos, suficientes para al menos 24 horas. Barras energéticas, latas con abre fácil y galletas son opciones prácticas.

La mochila de emergencia debe colocarse en un lugar visible y de fácil acceso dentro del hogar./ Pixabay

¿Qué debe llevar la mochila de emergencia ante un sismo?

También es importante incluir un botiquín de primeros auxilios con material básico, medicamentos personales y artículos para atender lesiones menores.

A esto se suman copias de documentos importantes guardadas en bolsas herméticas, una linterna, radio portátil, baterías, silbato, gel antibacterial, cubrebocas y una muda de ropa.

Otros objetos útiles son dinero en efectivo, cargador portátil para celular, llaves de repuesto y artículos de higiene personal, los cuales pueden resultar clave durante una emergencia.

Agua potable y alimentos no perecederos son básicos en una mochila de emergencia por sismo./ Pixabay

Preparación constante ante sismos

La experiencia de este primer sismo fuerte del 2026 dejó en claro que la prevención es fundamental. Revisar periódicamente la mochila, conocer rutas de evacuación y mantener la calma son acciones que ayudan a reducir riesgos.

Estar preparados no evita los sismos, pero sí puede marcar la diferencia en la forma de enfrentarlos.