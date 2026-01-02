VIDEOS: Así se vivió el sismo de hoy 2 de enero en CDMX

El sismo registrado la mañana de este jueves 2 de enero se dejó sentir con fuerza en la Ciudad de México, donde usuarios en redes sociales difundieron decenas de videos que muestran cómo se vivió el movimiento telúrico en distintos puntos de la capital.

Las grabaciones, captadas tanto por cámaras de seguridad como por teléfonos celulares, muestran el balanceo de lámparas, el movimiento de edificios, el sonido de la alerta sísmica y la reacción de personas que evacuaron oficinas, viviendas y centros comerciales.

Autoridades llamaron a mantener la calma y seguir los protocolos de protección civil tras el sismo./ SSN

En varios de los clips se observa a trabajadores y residentes descendiendo por las escaleras, mientras otros permanecen en zonas de menor riesgo, siguiendo los protocolos de protección civil establecidos para este tipo de emergencias.

El sismo, con magnitud 6.5 y epicentro en Guerrero, fue perceptible en distintas alcaldías de la Ciudad de México, lo que generó momentos de tensión, aunque hasta el momento las autoridades han descartado daños estructurales graves en la capital.

Las imágenes también muestran el impacto del movimiento en vialidades y espacios públicos, donde peatones se detuvieron momentáneamente al sentir la sacudida, mientras unidades del transporte público continuaron su marcha con precaución.

¿Qué muestran los videos captados durante el sismo en CDMX?

Los videos difundidos en redes sociales permiten observar la intensidad y duración del sismo, así como la reacción inmediata de la población. En algunos casos, las grabaciones captan el momento exacto en que inicia la alerta sísmica, seguida del movimiento de estructuras y objetos dentro de los inmuebles.

Videos difundidos en redes sociales captaron el momento exacto en que se activó la alerta sísmica en CDMX./ RS

Especialistas señalan que este tipo de registros ayudan a dimensionar cómo se percibe un sismo dependiendo de la zona, el tipo de suelo y la altura de los edificios, factores que influyen directamente en la sensación del movimiento.

Autoridades llaman a no difundir desinformación

Tras la difusión de los videos, autoridades capitalinas reiteraron el llamado a no compartir información falsa o alarmista, y a mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales, especialmente ante la posibilidad de réplicas posteriores al sismo.

Así captaron el Ángel de la Independencia durante el sismo. #Video pic.twitter.com/12fvWkti9M — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) January 2, 2026

Así fue la caída de un semáforo durante el #Temblor que se registró está mañana. pic.twitter.com/NIwKp8ceiY — Madeel IZG (@IzgMadeel) January 2, 2026