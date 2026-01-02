Suman 273 réplicas tras sismo en Guerrero y mantienen alerta en CDMX

La actividad sísmica registrada en el sur del país continúa generando atención. Luego del sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero, autoridades confirmaron que ya se contabilizan 273 réplicas, lo que ha mantenido en alerta a entidades como la Ciudad de México, Guerrero y otras zonas del centro del país.

De acuerdo con reportes oficiales, el movimiento principal fue percibido de manera moderada en la capital del país, lo que activó los protocolos de revisión en inmuebles públicos, infraestructura urbana y sistemas de transporte, sin que hasta el momento se reporten afectaciones mayores.

En Guerrero, estado donde se localizó el epicentro, autoridades estatales informaron que se realizaron recorridos preventivos en municipios cercanos a la zona del sismo, sin detectar daños estructurales de consideración ni personas lesionadas a consecuencia del evento telúrico.

En la Ciudad de México, las autoridades capitalinas señalaron que tras las inspecciones realizadas en las 16 alcaldías no se encontraron afectaciones relevantes en edificios, hospitales, escuelas ni vialidades principales. El Metro, Metrobús y otros sistemas de transporte operan con normalidad, aunque bajo supervisión constante.

Especialistas explicaron que las réplicas forman parte del proceso natural posterior a un sismo de esta magnitud, ya que la corteza terrestre continúa ajustándose tras la liberación de energía acumulada en las fallas geológicas de la región.

¿Por qué continúan las réplicas tras el sismo en Guerrero?

Los expertos detallan que México se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas. En el caso de Guerrero, la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norteamericana provoca movimientos frecuentes, lo que explica la presencia de múltiples réplicas tras un sismo principal.

Aunque la mayoría de estas sacudidas son de baja intensidad, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, revisar sus planes de protección civil y atender las indicaciones en caso de que se registre un nuevo movimiento perceptible.

Vigilancia activa y llamado a la prevención

Protección Civil reiteró que el monitoreo sísmico continúa activo las 24 horas y llamó a la ciudadanía a conservar la calma, evitar la difusión de rumores y reportar cualquier daño estructural a las autoridades correspondientes, mientras la actividad telúrica sigue siendo evaluada.