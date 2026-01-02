Sismo de Magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero sacude la CDMX este 2 de enero

La mañana del primer viernes del 2026 también fue testigo del primer sismo del año, el cual ha despertado de una manera bastante abrupta a los habitantes de la Ciudad de México, pues no fue para nada menor, además de haber coincidido con la etapa final del periodo vacacional.

La información preliminar del Sismológico Nacional ha arrojado que el sismo tuvo una magnitud de 6.5 con epicentro a 15 km del suroeste de San Marcos, Guerrero.

Sismo en Guerrero | Captura de X

Buen funcionamiento de la alerta

Las alertas de los teléfonos celulares fueron las que notificaron a los ciudadanos para un desalojo inmediato de sus hogares, siendo uno de los temas con mayor cantidad de comentarios después de los primeros minutos de haberse dado el sismo.

Para la gran mayoría de los usuarios, el sonido de la alerta de los celulares en muy fuerte, pero también es bastante efectivo, pues ya en redes sociales muchas personas han mencionado que fue su teléfono la causa por la cual pudieron actuar con antelación; también ya se ha reportado que se activó con 18 o 19 segundos antes de que sucediera todo el movimiento.

Tuit oficial del sismológico | Captura de X

¿Hay daños post temblor?

A través de sus redes sociales, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ya ha informado que en los primeros reportes se puede confirmar que no hay daños, además de mencionar que la Secretaría de Obras y Servicios ya se encuentra en recorridos en estructuras de puentes para poder confirmar que se puede seguir con la circulación.

Algunos establecimientos solamente han reportado la caída de algunos productos o muebles pequeños dentro de sus instalaciones, pero con nada fuerte por reportar. En algunas zonas también hubo un corte de energía eléctrica, por lo que será un poco más tardada la reanudación de actividades, sumado a las evacuaciones de las viviendas por parte de los ciudadanos.

Captura de X

Reportes más recientes ya han mencionado que no hay afectaciones mayores; sin embargo, un deslave en la carretera México-Cuernavaca y un pequeño incendio en la calle Artículo 147 debido a la explosión de una subestación eléctrica, pero fuera de esos dos incidentes, no se reporta alguna otra situación.

Las autoridades invitan a seguir con las medidas de precaución, estar atentos a las réplicas y no saturar las redes telefónicas.