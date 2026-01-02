¡BOMBAZO! Alan Mozo se va de Chivas con rumbo a histórico de la Liga MX

Continúan las altas y bajas para Chivas de cara al Clausura 2026, esta vez con una salida del cuadro rojiblanco; se trata de Alan Mozo, quien en días anteriores ya había sido notificado acerca de que Gabriel Milito ya no contaría con sus servicios para el siguiente torneo, pero esta vez ya se tiene información de a dónde se va.

No solo sería Mozo una de las bajas de Guadalajara para el siguiente certamen, pues tanto Alan Pulido como Erick Gutiérrez, también están en la mira del actual cuerpo técnico para salir del Rebaño.

Mozo abandona al Rebaño después de tres años | Imago7

¿A dónde parte Alan Mozo?

Con información de César Luis Merlo, Alan Mozo es nuevo jugador de Pachuca, su tercer equipo en Liga MX. El trato se da en un préstamo por un año y con opción de compra.

Los Tuzos ya esperan al lateral derecho mexicano para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico de Esteban Solari, quien tomó al cuadro hidalguense apenas en el final del torneo de Apertura 2025, cuando estaban a punto de jugar Play In ante Pumas; por el momento no se sabe cuando llegará a 'La Bella Airosa' el nuevo refuerzo.

Nuevo jugador de Tuzos | Imago7

Con 28 años, Mozo jugará con su tercer equipo en México, después de haber sido canterano de Pumas, llegar a Chivas en 2022 y ahora partir a uno de los equipos más conocidos en la Liga MX para vivir una nueva etapa. Casualmente, los Tuzos debutarán en el Clausura 2026 ante Guadalajara en el Estadio Akron.

Carrera de Mozo

Durante su estancia en Chivas, Alan Mozo jugó 118 partidos, sumando un total de 8,903 minutos, dentro de los cuales anotó cuatro goles, tuvo nueve asistencias y fue subcampeón en el Clausura 2023.

En toda su carrera, Mozo tiene un total de diez goles, de los cuales cuatro han sido como rojiblanco, cinco con las fuerzas básicas de los Pumas y solo uno en el primer equipo de los de la UNAM. Por el momento no cuenta con ningún trofeo en su palmarés, por lo que buscará cambiar esa estadística en su llegada a los Tuzos.

Préstamo con opción de compra | Imago7

En cuanto a más movimientos, Pachuca solamente ha anunciado la renovación de Alexei Domínguez y la baja de Alonso Aceves, quien ha partido a Rayados de Monterrey.