Canelo Álvarez apunta a volver al ring en septiembre; este sería su rival

La Federación Internacional de Boxeo (FIB) habría tomado una decisión clave en la división de los supermedianos que vuelve a colocar a Saúl “Canelo” Álvarez en el centro del panorama mundial. Tras la salida de Terence Crawford y la vacante de su cinturón, el organismo habría ordenado una pelea mandatoria para definir al nuevo campeón, con el boxeador mexicano como uno de los protagonistas.

De acuerdo con diversas fuentes, la FIB contempla a Canelo Álvarez como participante de este combate obligatorio, pese a que el tapatío perdió los títulos del peso supermedio luego de caer ante Crawford el pasado 13 de septiembre. La intención del organismo sería garantizar un nuevo monarca legítimo en una de las categorías más competitivas del boxeo actual.

Canelo tras pelea I AP

Mandatoria en puerta para definir al nuevo campeón

Según información difundida por DAZN, la pelea ordenada por la FIB sería entre Saúl Álvarez y el cubano Osleys Iglesias, actual campeón invicto y líder del ranking supermedio del organismo. El combate definiría al próximo campeón mundial, en un escenario que, en el papel, resulta atractivo por el contraste de estilos y trayectorias.

No obstante, la misma fuente apunta que la realización del enfrentamiento luce complicada. La recuperación de Canelo tras una operación en el codo izquierdo y el bajo perfil mediático de Iglesias como atractivo de taquilla serían factores determinantes para que el combate no se concrete en el corto plazo.

Última pelea del Canelo I AP

¿Canelo aceptará el reto impuesto por la FIB?

Pese a las dudas, el entorno de Osleys Iglesias confirmó públicamente la orden del organismo. Camille Estephan, representante del boxeador cubano y director de Eye of the Tiger Management, aseguró en redes sociales que la pelea fue oficializada por la FIB, dejando claro que su equipo está listo para dar el siguiente paso.

“La FIB ordenó oficialmente: Iglesias vs Canelo. El próximo capítulo comienza”, escribió Estephan el pasado 30 de diciembre, avivando las especulaciones sobre el futuro inmediato del boxeador mexicano y su posible regreso a una pelea titular.

Canelo vs Crawford I AP

Desde el lado de Canelo, la postura ha sido cautelosa. Eddy Reynoso, su entrenador, declaró recientemente a Box Azteca que no tienen contemplado pelear en mayo, ya que el pugilista continúa en proceso de recuperación tras la cirugía en el codo izquierdo, lo que condiciona cualquier negociación.

En caso de que Álvarez acepte finalmente la pelea mandatoria, el combate podría celebrarse hasta septiembre. De concretarse, enfrentaría a un Osleys Iglesias que domina el ranking supermedio de la FIB, mientras que Canelo aparece en la tercera posición, en una pelea que podría redefinir el rumbo de la división y del propio legado del mexicano.

AP

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.