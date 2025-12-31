Conductor del auto en el que viajaba Anthony Joshua, tras accidente, es dado de alta

Luego de unos días después del accidente sufrido con el auto en el que viajaba Anthony Joshua en Nigeria el conductor del automóvil ha sido dado de alta del hospital para rendir su primera declaración ante las policía dentro de las investigaciones que continúan.

Hospital l AP

Dicho accidente dejó como saldo a dos personas fallecidas, personas cercanas al pugilista británico, y con lesiones para Joshua quien fue atendido en un hospital tras el impacto que dejó con dolores al boxeador.

Se menciona que el chofer permaneció hospitalizado debido a las heridas con las que resultó. Tras estar en revisión la persona fue considerada estable para abandonar el lugar y de inmediato proceder con sus declaraciones para deslindarse de cualquier responsabilidad.

Auto en que viaja Joshua l AP

¿Cómo fue el choque según las primeras versiones?

El boxeador británico se encontraba en la parte trasera de la Jeep cuando el suceso ocurrió tras impactarse con un camión que se mantenía detenido en una autopista del país africano, el auto quedó encajado sobre los muros del hormigón de la mediana.

En videos difundidos en redes sociales se puede apreciar a Anthony Joshua, con ayuda, bajando del coche con un visible dolor, mientras que un números de personas se encuentran a la expectativa del coche que quedó prácticamente destrozado en la parte delantera.

Joshua fue trasladado a un hospital para descartar cualquier complicación, todo esto mientras el pugilista se disponía a visitar a familiares en la localidad de Sagamu, al suroeste del país, fuentes aseguran que el atleta se encuentra bien.

Anthony Joshua había realizado su más reciente previo a Navidad ante Jake Paul en donde refrendó su etiqueta de favorito y obtuvo un contundente triunfo sobre el norteamericano en el minuto con 31 segundos del sexto asalto, el británico acechó el momento para sacar una combinación de puños y terminar con la cereza del pastel.

Nigeria l AP

¿Cuál es la actualización del accidente en investigaciones?

De acuerdo a la investigación realizada por las autoridades hasta el momento, el auto circulaba a una velocidad superior a la permitida, situación que habría producido que una llanta, de la parte delantera, reventara para terminar por impactarse en el camión.