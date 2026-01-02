Memes: Así reaccionaron las redes al primer sismo del 2026 en CDMX

El primer sismo del 2026 no solo activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, también desató una avalancha de memes en redes sociales, donde usuarios recurrieron al humor para reaccionar al movimiento telúrico registrado la mañana del 2 de enero.

Pocos minutos después de que el temblor se sintiera en distintas zonas de la capital, plataformas como X, Facebook e Instagram comenzaron a llenarse de imágenes, gifs y frases ingeniosas que retrataron el susto, la sorpresa y hasta la resignación de los capitalinos.

Entre los memes más compartidos destacaron aquellos relacionados con el regreso de la alerta sísmica tras las fiestas decembrinas, el “año nuevo, sismo nuevo” y la reacción de quienes apenas retomaban la rutina laboral cuando ocurrió la sacudida.

También hubo referencias a la experiencia colectiva de vivir sismos en CDMX, con bromas sobre salir corriendo en pijama, olvidar las llaves o no saber si evacuar o quedarse en el famoso “triángulo de la vida”.

A pesar del tono humorístico, muchos usuarios aprovecharon para recordar la importancia de la prevención, mezclando memes con mensajes sobre revisar mochilas de emergencia, identificar rutas de evacuación y mantener la calma.

Aunque los memes dominaron la conversación digital, autoridades reiteraron el llamado a no minimizar los riesgos, mantenerse informados por canales oficiales y seguir los protocolos de protección civil ante posibles réplicas.

El primer sismo del año dejó claro que, incluso en medio del susto, el ingenio chilango nunca falla, pero también recordó la importancia de estar preparados ante cualquier emergencia.