VIDEOS: Así se vivió el sismo de 6.5 hoy 2 de enero en Acapulco

El sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes 2 de enero se sintió con especial fuerza en Acapulco, Guerrero, donde ciudadanos compartieron en redes sociales videos que muestran la intensidad del movimiento, principalmente en zonas hoteleras y áreas cercanas a la costa.

De acuerdo con los reportes preliminares, el temblor ocurrió a las 07:58 horas, tiempo del centro de México, y fue percibido como oscilatorio, intenso y prolongado, con una duración cercana a los 30 segundos, lo que generó momentos de tensión entre la población.

El sismo de magnitud 6.5 se percibió con gran intensidad en Acapulco, donde el movimiento duró cerca de 30 segundos./ X

En distintos videos se observa el balanceo de edificios, hoteles y viviendas, así como la reacción de personas que evacuaron inmuebles de manera preventiva, especialmente en la Zona Dorada y en la bahía de Acapulco, donde se activaron protocolos de emergencia en complejos turísticos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero informó que tras el sismo se activaron de inmediato recorridos de verificación de daños en municipios cercanos al epicentro, con el objetivo de evaluar posibles afectaciones en infraestructura y viviendas.

Autoridades estatales confirmaron que se registraron cortes de energía eléctrica y de telefonía celular en algunas localidades, así como derrumbes en carreteras y daños en viviendas, principalmente en comunidades cercanas a la zona donde se originó el movimiento telúrico.

Videos difundidos en redes sociales captaron el balanceo de edificios y hoteles durante el temblor en el puerto./ Captura de pantalla

¿Por qué el sismo se sintió tan fuerte en Acapulco?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el evento tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros, lo que provocó que el movimiento se percibiera con mayor intensidad en zonas costeras y urbanas cercanas, como Acapulco.

El SSN detalló que el epicentro se localizó en las coordenadas 16.69° latitud norte y -99.48° longitud oeste, dentro de la región conocida como la Brecha de Guerrero, una de las zonas sísmicamente más activas del país debido a la interacción entre las placas tectónicas de Cocos y Norteamericana.

Protección Civil reiteró el llamado a la población a mantener la calma, seguir información oficial y revisar posibles afectaciones en sus viviendas, especialmente ante la posibilidad de réplicas posteriores al sismo.

Hoteles de la Zona Dorada activaron protocolos de emergencia tras el fuerte sismo registrado en Guerrero./ Captura de pantalla

Asimismo, recomendaron evitar transitar por carreteras con daños visibles y reportar cualquier afectación estructural a las autoridades correspondientes mientras continúan las labores de evaluación en la región.