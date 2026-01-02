Muere hombre de 67 años en CDMX tras caer durante el sismo de magnitud 6.5

Un hombre de 67 años de edad murió la mañana de este viernes en la Ciudad de México, luego de sufrir una caída mientras intentaba desalojar un edificio durante el sismo de magnitud 6.5, cuyo epicentro se localizó en el estado de Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor se encontraba al interior de un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez, cuando decidió evacuar el lugar tras percibir el movimiento telúrico. En el trayecto, resbaló y cayó por las escaleras, lo que le provocó lesiones de gravedad.

Un hombre de 67 años murió tras caer por las escaleras mientras desalojaba un edificio durante el sismo en CDMX./ Captura de pantalla

Servicios de emergencia acudieron al sitio tras recibir el reporte, sin embargo, al arribar confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades ministeriales para iniciar las diligencias correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de Protección Civil señalaron que el fallecimiento no fue consecuencia directa de un colapso estructural, sino de un accidente ocurrido durante el proceso de evacuación provocado por el sismo.

Este hecho representa la única víctima mortal confirmada en la capital del país tras el movimiento telúrico, mientras que en el resto de la ciudad no se reportaron daños mayores en edificios, vialidades ni infraestructura estratégica.

El incidente ocurrió en la alcaldía Benito Juárez, luego del sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero./ La Silla Rota

¿Qué ocurrió durante la evacuación del edificio?

De acuerdo con la información disponible, el hombre descendía por las escaleras del inmueble cuando perdió el equilibrio. Testigos señalaron que el desalojo se realizaba con rapidez debido al temor generado por el sismo, lo que pudo haber influido en el accidente.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener la calma durante un sismo, evitar correr y sujetarse de barandales al evacuar, especialmente en el caso de adultos mayores, quienes pueden estar en mayor riesgo de sufrir caídas.