¡Momento de pánico! Sismo sorprende a Claudia Sheinbaum en vivo en plena mañanera

Después de la manera tan abrupta de comenzar el 2026, con un temblor apenas en el segundo día del año, se han comenzado a viralizar los videos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tuvo que abandonar su conferencia matutina de manera inmediata tras escuchar la alerta previa al sismo.

Algunos usuarios en redes sociales ya han comenzado a criticar la manera de actuar por parte de la mandataria de México, pues no están de acuerdo con la manera en la que manejó la situación.

Claudia Sheinbaum | MexSport

Evacuación inmediata

Durante una respuesta de su segunda conferencia matutina en el año, la presidenta Claudia Sheinbaum se vio sorprendida por la alerta sísmica que notificaba que vendría el temblor tan solo unos segundos después.

Al escuchar tan solo los primeros segundos, Sheinbaum dijo una frase que no le gustó a la gran mayoría de los usuarios de redes sociales: "Uy, está temblando", fue lo que expresó antes de pedirle tranquilidad a todos los presentes y proceder a evacuar las instalaciones para seguir con los protocolos cada que hay un sismo.

🚨🌎 “Con calma, por favor” Así fue como la presidenta Claudia Sheinbaum percibió el sismo durante la mañanera y pidió desalojar sin pánico a los asistentes 🏃‍♂️🧘‍♀️ #Sismo #CDMX #AlertaSismica pic.twitter.com/RYF92NMmxu — POSTA CDMX (@POSTACDMX) January 2, 2026

Antes de salir del lugar e inmediatamente después de decir la controversial frase, la presidenta puso una ligera sonrisa en su rostro, la cual parece que fue mostrada para tratar de darle calma a algunos de los que estaban en el momento exacto de la alerta; sin embargo, para algunas personas esto es una muestra de nerviosismo.

Primer sismo del 2026 sacude a la Ciudad de México

La mañana del 2 de enero de 2026 tuvo una noticia que a nadie le hubiera gustado escuchar, pues un sismo con magnitud de 6.5 se registró en la República Mexicana con epicentro en San Marcos, Guerrero, desatando el nerviosismo de los ciudadanos de la Ciudad de México a pesar de que muchos aún se encuentran en vacaciones.

Se ha comentado mucho acerca de la alarma que tienen los celulares, pues a pesar del ruido bastante alarmante, la realidad es que su funcionamiento fue muy bueno, permitiendo que los ciudadanos pudieran evacuar de buena manera antes de que comenzara el movimiento.

Clara Brugada notificó en redes | Captura de X

Clara Brugada, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ya ha confirmado en redes sociales que no hay grandes afectaciones; sin embargo, reportes aún más recientes han confirmado la caída de un semáforo y de un árbol en un par de alcaldías de la CDMX.