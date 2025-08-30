Trump le quita escoltas a Kamala Harris antes de su gira nacional ¿Cuál fue el Motivo?

Kamala Harris, exvicepresidenta de Estados Unidos y antigua rival electoral de Donald Trump, se quedó sin la protección del Servicio Secreto tras una orden firmada por el actual presidente. La decisión llega justo antes del inicio de su gira nacional por la publicación de sus memorias, lo que ha encendido las alarmas entre sus simpatizantes.

El memorando firmado por el presidente de EU ordena “descontinuar cualquier tiempo de procedimiento de seguridad anteriormente autorizados por Memorando Ejecutivo más allá de lo que es requerido por la ley”. Esto revoca una extensión especial que Joe Biden había otorgado a Harris antes de dejar el cargo, y que no se había hecho pública hasta ahora.

Trump y Harris fueron rivales en las pasadas elecciones de EU / Redes Sociales|

Según la ley, los vicepresidentes estadounidenses tienen derecho a seis meses de protección tras dejar el cargo. En el caso de Harris, ese periodo finalizó el 21 de julio. Biden, sin embargo, había firmado una extensión de un año más, decisión que ahora fue anulada por su sucesor.

Harris arranca gira sin escoltas

La revocación ocurre apenas unas semanas antes del lanzamiento oficial del libro “107 Days”, en el que Harris relata su campaña electoral de 2024. La gira nacional está programada para iniciar el 23 de septiembre, sin que hasta ahora se haya anunciado algún plan alternativo de seguridad.

Kamala Harris tenía la extensión de un año más de seguridad gubernamental / Redes Sociales|

Kirsten Allen, asesora de la exvicepresidenta, publicó un breve comunicado al respecto: “La vicepresidenta está agradecida al Servicio Secreto por su profesionalismo, dedicación y su incansable compromiso con la seguridad”, señaló.

Aunque la medida se ajusta a lo que establece la ley, la decisión ha sido interpretada por analistas como un movimiento político de alto riesgo, dado el clima de polarización que vive el país y el perfil público de Harris, quien aún mantiene una base electoral activa.

Kamala Harris arrancará un gira sin escoltas ahora que presente su libro / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRANSPORTISTAS CANCELAN MEGA MARCHA PARA EL 1 DE SEPTIEMBRE: TE DECIMOS POR QUÉ