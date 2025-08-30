Fotos: NASA revela cómo se ve la CDMX desde el Espacio

La NASA volvió a voltear hacia México y nos regaló un vistazo que pocas veces se tiene de la capital del país: desde el espacio. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio publicó dos impresionantes fotos de la Ciudad de México, captadas por un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), durante un sobrevuelo el pasado 16 de mayo de 2025.

“Las luces de la Ciudad de México y de sus alrededores iluminan el paisaje nocturno. Un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional tomó estas imágenes cuando la estación sobrevolaba el centro de México a unos 417 kilómetros (259 millas) de altura el 16 de mayo, poco antes de las 3 a.m. hora local”, detalló la NASA en su publicación.

La Ciudad de México fue tomada desde una altura de 417 kilómetros / Redes Sociales|

¿Qué se ve en las fotos?

En la primera imagen se aprecia parte de la curvatura de la Tierra, iluminada por las luces de México y Centroamérica. Una tenue línea anaranjada, correspondiente a la atmósfera, enmarca el planeta. La Ciudad de México destaca como una gran mancha luminosa bajo un cielo estrellado.

La segunda imagen ofrece una vista más precisa: “la capital mexicana se identifica con facilidad gracias al contraste del lago de Texcoco y la pista del aeropuerto que apunta hacia el corazón de la ciudad”.

Es decir, desde el espacio no solo se distingue el trazo urbano de la metrópoli, también el contorno del extinto lago de Texcoco y hasta la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Aquí se aprecia parte de la curvatura de la Tierra, iluminada por las luces de México / IG: @nasa_es|

Un vistazo estelar a la ciudad que nunca duerme

Aunque no es la primera vez que la NASA comparte imágenes de México, esta entrega ha generado emoción en redes sociales por el detalle y nitidez con la que se observa una de las ciudades más grandes del planeta.

Con estas imágenes, la EEI nos recuerda la magnitud de nuestras urbes… y lo pequeñas que se ven desde allá arriba. Todo esto mientras México dormía, literalmente.

La CDMX se distingue por sus grandes avenidas y el Lago de Texcoco / IG: @nasa_es|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡TOMA PRECAUCIONES! ASÍ LOS CAMBIOS EN METRO, METROBÚS Y TROLEBÚS POR EL MARATÓN DE LA CDMX