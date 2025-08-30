¡Toma precauciones! Así los cambios en Metro, Metrobús y Trolebús por el Maratón de la CDMX

Ciudad de México se pone los tenis... y también cierra varias estaciones. Con motivo del XLII Maratón de la CDMX que se correrá este domingo 31 de agosto, varios sistemas de transporte público ajustarán sus horarios y rutas para permitir el paso de los corredores y evitar aglomeraciones.
La Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció que el Metro comenzará a operar desde las 05:00 horas, pero sólo en las Líneas 1, 2, 3 y 9, mientras que el resto iniciará en su horario normal dominical, es decir, a las 07:00 horas.
Metrobús a medio gas
El Metrobús sí que se va a poner creativo con sus rutas. Las modificaciones más importantes son:
- Línea 1: de 5:00 a 14:00 h, sólo circulará en los tramos Indios Verdes–Plaza de la República y El Caminero–Corregidora. No habrá servicio de Villa Olímpica a Reforma.
- Línea 2: de 5:00 a 11:00 h, operará entre Tepalcates y Etiopía. No habrá servicio en Amores a Tacubaya y Rojo Gómez a Dr. Gálvez.
- Línea 3: de 5:00 a 14:00 h, operará en Tenayuca–Buenavista y Santa Cruz Atoyac–Cuauhtémoc. Fuera de servicio de Mina a Balderas.
- Línea 4: de 5:00 a 14:00 h (Norte) y hasta las 18:00 h (Sur), con tramos habilitados como San Lázaro–Teatro Blanquita. No habrá servicio de Buenavista a Bellas Artes.
- Línea 7: de 5:00 a 14:00 h, en tramos de Indios Verdes–Hospital Infantil y La Villa–Glorieta de Cuitláhuac. Sin servicio de Garibaldi a Campo Marte.
Trolebuses también le entran a la carrera
El Servicio de Transportes Eléctricos ajustará todas sus líneas desde las 5:00 h hasta que termine el evento. Algunas rutas clave:
- Línea 1: hasta Santa Veracruz (Teatro Blanquita).
- Línea 2: de Av. Insurgentes (Yucatán) a Pantitlán.
- Línea 5: de San Felipe de Jesús a Glorieta de Cuitláhuac.
- Línea 6 y 7: limitadas a avenidas principales como Masaryk y Miguel Ángel de Quevedo.
Transporte especial para corredores
Si eres uno de los valientes que correrán, habrá transporte de apoyo desde las 03:00 hasta las 08:00 h, saliendo de puntos como Perisur, Indios Verdes, Izazaga, Foro Sol, San Antonio y Narvarte hacia Ciudad Universitaria.
Así que ya lo sabes: si no vas a correr, mejor esquiva la ruta del maratón, y si sí vas, ¡suerte con los 42K y que el tráfico no te agarre en curva!
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRISTIAN CASTRO REVELA QUE CASI MUERE CON JUAN GABRIEL EN UNA LOCA AVENTURA