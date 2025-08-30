¡Toma precauciones! Así los cambios en Metro, Metrobús y Trolebús por el Maratón de la CDMX

Ciudad de México se pone los tenis... y también cierra varias estaciones. Con motivo del XLII Maratón de la CDMX que se correrá este domingo 31 de agosto, varios sistemas de transporte público ajustarán sus horarios y rutas para permitir el paso de los corredores y evitar aglomeraciones.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció que el Metro comenzará a operar desde las 05:00 horas, pero sólo en las Líneas 1, 2, 3 y 9, mientras que el resto iniciará en su horario normal dominical, es decir, a las 07:00 horas.

El Maratón de la CDMX comenzará desde Ciudad Universidad / Redes Sociales|

Metrobús a medio gas

El Metrobús sí que se va a poner creativo con sus rutas. Las modificaciones más importantes son:

Línea 1 : de 5:00 a 14:00 h, sólo circulará en los tramos Indios Verdes–Plaza de la República y El Caminero–Corregidora . No habrá servicio de Villa Olímpica a Reforma .

Línea 2 : de 5:00 a 11:00 h, operará entre Tepalcates y Etiopía . No habrá servicio en Amores a Tacubaya y Rojo Gómez a Dr. Gálvez .

Línea 3 : de 5:00 a 14:00 h, operará en Tenayuca–Buenavista y Santa Cruz Atoyac–Cuauhtémoc . Fuera de servicio de Mina a Balderas .

Línea 4 : de 5:00 a 14:00 h (Norte) y hasta las 18:00 h (Sur), con tramos habilitados como San Lázaro–Teatro Blanquita . No habrá servicio de Buenavista a Bellas Artes .

Línea 7: de 5:00 a 14:00 h, en tramos de Indios Verdes–Hospital Infantil y La Villa–Glorieta de Cuitláhuac . Sin servicio de Garibaldi a Campo Marte.

El Metro cerrará algunas estaciones por algunas horas / Redes Sociales|

Trolebuses también le entran a la carrera

El Servicio de Transportes Eléctricos ajustará todas sus líneas desde las 5:00 h hasta que termine el evento. Algunas rutas clave:

Línea 1 : hasta Santa Veracruz (Teatro Blanquita).

Línea 2 : de Av. Insurgentes (Yucatán) a Pantitlán.

Línea 5 : de San Felipe de Jesús a Glorieta de Cuitláhuac.

Línea 6 y 7: limitadas a avenidas principales como Masaryk y Miguel Ángel de Quevedo.

Transporte especial para corredores

Si eres uno de los valientes que correrán, habrá transporte de apoyo desde las 03:00 hasta las 08:00 h, saliendo de puntos como Perisur, Indios Verdes, Izazaga, Foro Sol, San Antonio y Narvarte hacia Ciudad Universitaria.

Así que ya lo sabes: si no vas a correr, mejor esquiva la ruta del maratón, y si sí vas, ¡suerte con los 42K y que el tráfico no te agarre en curva!

El Metrobús cambiará sus rutas para no afectar a los usuarios / Redes Sociales|

