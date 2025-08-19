¿1 de septiembre es día festivo oficial? Esto dice la ley

La llegada de septiembre despierta dudas sobre posibles suspensiones laborales o escolares, sobre todo con la cercanía del Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo ya resolvió la incógnita: el 1 de septiembre no es un día feriado oficial en México.

El Informe de Gobierno es un acto oficial que se realiza cada 1 de septiembre. Ahí, el presidente de la República —o presidenta, en este caso— presenta un balance sobre el estado general del país. Este mandato constitucional está contenido en el artículo 69 y obliga a rendir cuentas ante el Congreso de la Unión.

En 2025, este será el primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, lo que ha generado expectativas... y confusión.

No es un día feriado de descanso obligatorio

Aunque se trata de un evento relevante a nivel nacional, no hay justificación legal para suspender labores. Esto aplica tanto para oficinas públicas como para empresas privadas y centros educativos.

La Ley Federal del Trabajo es clara: el 1 de septiembre no aparece dentro de los días festivos oficiales. Por tanto, la jornada del lunes continuará con normalidad en todos los sectores. Para quienes esperaban descanso, habrá que aguantar unos días más.

Las fechas que sí están marcadas como descanso obligatorio para lo que resta de 2025 son:

16 de septiembre – Día de la Independencia.

Tercer lunes de noviembre – Conmemoración de la Revolución Mexicana.

25 de diciembre – Navidad.

Así que si ya soñabas con un fin de semana largo, tendrás que esperar un par de semanas. La buena noticia es que el siguiente feriado está a la vuelta de la esquina.

