¿Baja California se va de México? Esto dicen los científicos

La Península de Baja California se está alejando del resto de México y no es una metáfora política, sino un fenómeno geológico real. De acuerdo con investigadores de la UNAM, esta porción del país se desplaza entre 4 y 5 centímetros al año debido a los movimientos tectónicos de la Placa del Pacífico.

“Es un proceso muy parecido al que dio origen al Golfo de California”, explicó Thierry Calmus, investigador del Instituto de Geología de la UNAM en entrevista para TV UNAM. Y aunque eso suena a clase de secundaria, la cosa es más seria de lo que parece.

Desde unos cientos de años, Baja California se ha estado separando / Redes Sociales|

¿Se va a convertir en una isla?

No mañana ni pasado mañana, pero sí, eventualmente. El desplazamiento tectónico, impulsado principalmente por la Falla de San Andrés y el sistema de fallas del Golfo de California, podría convertir a Baja California en una isla… en unos cuantos millones de años. De hecho, desde el año 1500 se ha movido unos 24 metros.

“Los continentes y las líneas costeras cambian de forma constante, aunque de manera gradual”, añadieron los especialistas de la UNAM. Y ojo, este tipo de movimientos no solo cambian la forma del mapa, también implican riesgos sísmicos que deben tomarse muy en serio.

Las fallas de San Andrés y del Golfo de California, son las responsables / Redes Sociales|

¿Qué tan peligrosa es esta separación?

El problema más inmediato no es la distancia entre Baja California y el resto del país, sino el temblor que puede provocarla. Las fallas involucradas son capaces de generar sismos de gran magnitud, por lo que el monitoreo de esta zona es constante.

Instituciones como el Instituto de Geología de la UNAM siguen de cerca cada movimiento de la península para prevenir tragedias. Por ahora, Baja sigue firme... aunque moviéndose silenciosamente hacia el norte, como si le diera pena despedirse.

Su separación podría tardar unos miles de años / Redes Sociales|

