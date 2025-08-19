Cómo reportar baches en CDMX y pedir su reparación paso a paso

Los baches son una de las principales quejas de quienes circulan a diario por la Ciudad de México. Con el inicio de la temporada de lluvias, su número aumenta y el riesgo de accidentes también. Sin embargo, las autoridades capitalinas han habilitado canales oficiales para que la ciudadanía pueda reportarlos y dar seguimiento a su reparación.

¿Cómo reportar un bache en CDMX?

Existen varias opciones para levantar un reporte:

Locatel : marca *0311 o al 55 56 58 11 11 para dar aviso.

App “Bache 24” : disponible en celulares, permite enviar fotos, ubicación y descripción; genera un folio de seguimiento.

SUAC (Sistema Unificado de Atención Ciudadana): desde la aplicación o portal de la CDMX, con tu cuenta Llave CDMX.

En vialidades primarias, la atención corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios, mientras que en calles secundarias, la alcaldía es la encargada de reparar el daño.

Existen varias opciones para levantar un reporte / iStock|

Daños a tu auto: también puedes reclamar

Si un bache provoca daños a tu vehículo, la CDMX ofrece un mecanismo de indemnización:

Reporta el incidente a Locatel o al número 072. Un ajustador acudirá al lugar para documentar el hecho. Con el dictamen, podrás acudir a la Secretaría de Obras (si es vialidad primaria) o a tu alcaldía (si es secundaria).

Es importante conservar fotografías, la ubicación exacta y los documentos de tu vehículo para agilizar el trámite.

El reto de atender los reportes

De acuerdo con cifras recientes, en la CDMX se reciben en promedio 169 reportes diarios de baches, pero apenas el 25 % llega a ser atendido, lo que evidencia la magnitud del problema.

Factores como lluvias, tránsito pesado y fugas de agua subterránea agravan el deterioro del pavimento, lo que mantiene a las autoridades bajo constante presión.

Factores como lluvias, tránsito pesado y fugas de agua subterránea agravan el deterioro del pavimento / iStock|

Un llamado a la participación ciudadana

Reportar baches no solo mejora la infraestructura urbana, también ayuda a prevenir accidentes y proteger los vehículos de miles de capitalinos. Con solo una llamada o un clic en la app, cualquier ciudadano puede contribuir a que la ciudad sea más segura y transitable.

En palabras de las autoridades, la participación ciudadana es clave para avanzar en la reparación de vialidades y evitar que los baches sigan siendo un dolor de cabeza para la capital.

