Regreso a clases 2025-2026: Certificado médico GRATIS en estas alcaldías

De cara al inicio del ciclo escolar 2025–2026 en la Ciudad de México, varias alcaldías se suman al apoyo a las familias ofreciendo certificados médicos escolares sin costo, uno de los requisitos indispensables para la inscripción de estudiantes en educación básica.
Alcaldías que entregan certificado médico gratis:
Gustavo A. Madero
Por medio de la Jornada de Salud "Regreso a Clases", la GAM ofrece tramitar el certificado médico gratis y estará disponible hasta el 2 de septiembre en:
- Clínica Médica y Odontológica San Juan de Aragón, avenida 535 esquina 508, Unidad Habitacional San Juan de Aragón Primera Sección
- Clínica Médica y Odontológica Cuautepec, avenida 18 de Marzo, colonia Loma La Palma
- Clínica Dental y Dispensario Médico Tlacos, avenida Tlacos s/n, colonia Fernando Casas Alemán
- Clínica Médica Dental Progreso Nacional, avenida Río de loa Remedios, entre calles 20 y 21, colonia Ampliación Progreso Naciona
- Clínica Médica Dental Loreto Fabela, avenida José Loreto Fabela esquina 416 s/n, Séptima Sección San Juan de Aragón
- Servicio de Medicina Preventiva (Sótano de la alcaldía), 5 de febrero, esquina Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A. Madero
Iztapalapa
La alcaldía Iztapalapa ofrece servicios durante la Feria de Regreso a Clases, con precios especiales en servicios y productos. Puedes tramitar certificados médicos y actas de nacimiento.
Magdalena Contreras
Se entregarán durante cinco días durante la Jornada de Certificados Médicos Gratuitos a partir de las 9:00 am:
- 18 de agosto: Canchas de futbol “Higuera”, Higuera 20, colonia Las Cruces
- 19 de agosto: Explanada de la alcaldía Magdalena Contreras, avenida Álvaro Obregón 20, colonia Barranca Seca
- 20 de agosto: Explanada de San Nicolás Totolapan, Kiosko del Pueblo
Requisitos
Menores de edad deberán acudir con padre o tutor y con curp impresa, se recomienda ir desayunados.
