Regreso a clases 2025-2026: Certificado médico GRATIS en estas alcaldías

De cara al inicio del ciclo escolar 2025–2026 en la Ciudad de México, varias alcaldías se suman al apoyo a las familias ofreciendo certificados médicos escolares sin costo, uno de los requisitos indispensables para la inscripción de estudiantes en educación básica.

El certificado médico es un escrito que emite un profesional acerca del estado de salud de un paciente / iStock|

Alcaldías que entregan certificado médico gratis:

Gustavo A. Madero

Por medio de la Jornada de Salud "Regreso a Clases", la GAM ofrece tramitar el certificado médico gratis y estará disponible hasta el 2 de septiembre en:

Clínica Médica y Odontológica San Juan de Aragón, avenida 535 esquina 508, Unidad Habitacional San Juan de Aragón Primera Sección

Clínica Médica y Odontológica Cuautepec, avenida 18 de Marzo, colonia Loma La Palma

Clínica Dental y Dispensario Médico Tlacos, avenida Tlacos s/n, colonia Fernando Casas Alemán

Clínica Médica Dental Progreso Nacional, avenida Río de loa Remedios, entre calles 20 y 21, colonia Ampliación Progreso Naciona

Clínica Médica Dental Loreto Fabela, avenida José Loreto Fabela esquina 416 s/n, Séptima Sección San Juan de Aragón

Servicio de Medicina Preventiva (Sótano de la alcaldía), 5 de febrero, esquina Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A. Madero



Iztapalapa

La alcaldía Iztapalapa ofrece servicios durante la Feria de Regreso a Clases, con precios especiales en servicios y productos. Puedes tramitar certificados médicos y actas de nacimiento.

Magdalena Contreras

Se entregarán durante cinco días durante la Jornada de Certificados Médicos Gratuitos a partir de las 9:00 am:

18 de agosto: Canchas de futbol “Higuera”, Higuera 20, colonia Las Cruces

19 de agosto: Explanada de la alcaldía Magdalena Contreras, avenida Álvaro Obregón 20, colonia Barranca Seca

20 de agosto: Explanada de San Nicolás Totolapan, Kiosko del Pueblo

Requisitos

Menores de edad deberán acudir con padre o tutor y con curp impresa, se recomienda ir desayunados.

