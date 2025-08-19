Lord Pádel y su socio quieren reparar el daño tras golpiza al instructor

Alejandro Germán 'N', mejor conocido en redes como Lord Pádel, y su socio Othón 'N' intentan recomponer el camino tras la golpiza al instructor Israel. Su defensa asegura que ambos están “animados a reparar el daño” y buscan limpiar su nombre, aunque la sombra de la justicia sigue firme sobre ellos.

El abogado de la familia, Rafael Reyes Retana Valadez, acudió a los juzgados de Tlalnepantla donde se desarrolla la audiencia de vinculación a proceso. Ahí declaró que sus representados “cometieron la picardía de violar una suspensión de un juez federal” y advirtió que eso “está muy cerca de convertirse no solo en una responsabilidad oficial, sino en un delito”.

Ambos fueron detenidos en el Aeropuerto de Cancún, al regresar de Frankfurt, Alemania, junto con su hijo Germán 'N' y su esposa Karla Alejandra 'N', quienes siguen presos en el Penal de Barrientos. A todos se les acusa de homicidio en grado de tentativa, derivado del ataque a Israel durante un torneo de pádel.

“Ya saldrá la versión correcta”

Reyes Retana sostuvo que hay más detrás de los videos que circularon por redes sociales: “Ni el más inocente se traga el argumento que fue porque eché mal una pelota, qué pena. Ya saldrá la versión completa, la versión correcta, pero lo que sí creo es que de una u otra parte hubo un error, habrá que corregirlo y en todo caso habrá que resarcirlo”, dijo.

Según su defensa, Karla Alejandra 'N' intentó detener la agresión: “Testigos que ellos presentaron dicen que la señora no participó, que quien logró separarlos fue ella, diríamos bíblicamente: ¿a quién quieren que suelten, a Jesucristo o a Barrabás?”, declaró.

También acusó que las redes sociales han generado una “justicia popular” que influye en los jueces. “Lamentamos que ya no haya justicia conforme a derecho, sino una justicia popular”, remató.

Mientras tanto, el proceso legal sigue su curso, y aunque prometen reparación del daño, la familia Pádel aún está lejos de resolver el partido más complicado de sus vidas.

