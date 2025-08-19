Ejecutan a Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño

De nueva cuenta la música regional se tiñe de sangre, luego de que fuera confirmada la ejecución de Ernesto Barajas, vocalista de la banda Enigma Norteño, a quien le arrebataron la vida de varios disparos en Zapopan, Jalisco.

El ataque ocurrió dentro de un depósito vehicular

Fue la tarde de hoy martes 19 de agosto que, de acuerdo con los primeros reportes, el músico y productor fue atacado mientras se encontraba esperando dentro de una camioneta tipo pick up en un depósito de vehículos, ubicado en calle Francisco Madero y la avenida Mariano Otero, colonia Arenales Tapatíos de Zapopan.

Los hechos sucedieron en Zapopan, Jalisco/X |

Hombres armados llegaron en una motocicleta y, sin mediar palabra, dispararon contra Ernesto y sus acompañantes —otro hombre y una mujer— dejando como saldo la muerte del vocalista de Enigma Norteño.

Dos muertos y una herida tras el ataque

El otro hombre, de entre 20 y 25 años, también murió, mientras que la mujer, de 18 años, resultó herida de bala y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Enigma Norteño es una banda fundada en Culiacán, Sinaloa/IG: @enigmanorteno|

Las causas del ataque se desconocen, por lo que ya se abrió una investigación. Lo único que se sabe hasta el momento es que el músico y sus acompañantes estaban en el lugar esperando un vehículo.

¿Vínculo con el contenido de sus canciones?

Una posible línea de investigación podría estar relacionada con el contenido de las letras del grupo Enigma Norteño, fundado por Ernesto Barajas en Culiacán, Sinaloa, ya que varias de sus canciones mencionan nombres o hacen referencia a figuras del narcotráfico, principalmente relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

Trasciende que el músico había recibido algunas amenazas/IG: @enigmanorteno|

Algunas canciones con esas características son:

El Chapo Guzmán





El Señor Iván





El Flaquito





Los Lujos del R , entre otras.





Sin pronunciamiento oficial del grupo

Hasta el momento, en las redes sociales de Enigma Norteño no hay ninguna publicación oficial relacionada al asesinato de su fundador y vocalista.

