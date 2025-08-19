VIDEOS: Tren Maya se descarrila: evacuación en estación Izamal, Yucatán

Un nuevo tropiezo golpea al megaproyecto insignia del sexenio: el Tren Maya volvió a descarrilar. Esta vez, el accidente ocurrió en la estación de Izamal, en el estado de Yucatán, donde uno de los vagones del tren se salió de las vías sin que, hasta ahora, se reporten heridos ni fallecidos.

En redes sociales ya circula un video donde se observa a elementos de la Guardia Nacional ayudando a evacuar a los pasajeros, mientras se aprecia claramente cómo el vagón se desprendió en la parte articulada que lo unía con otro. El tramo afectado forma parte de la ruta que conecta Calkiní (Campeche) con la llamada “ciudad amarilla”.

El vagón de descarriló de las vías afectando a todo el convoy

Autoridades guardan silencio… por ahora

A pesar de la rápida viralización del accidente, no hay aún un pronunciamiento oficial por parte del gobierno federal o de los operadores del Tren Maya. La información disponible indica que el descarrilamiento afectó al vagón de en medio del convoy y que no hubo personas lesionadas.

Este nuevo incidente se suma a la creciente lista de fallas técnicas que ha sufrido el tren desde su inauguración parcial en diciembre. Usuarios en redes no tardaron en expresar su preocupación, recordando que se trata de un transporte que aún está en pruebas y cuya inversión multimillonaria sigue dando de qué hablar.

Por fortuna, las cosas no pasaron a mayores

¿Otra coincidencia?

Este descarrilamiento ocurre a más de un año de que otro incidente sacudiera la estación de Tixkikob, también en Yucatán. En aquella ocasión, el cuarto vagón del convoy se salió de la vía a escasos 50 metros de llegar a su destino. Aunque tampoco hubo heridos, el hecho provocó especulaciones al más alto nivel.

Por ahora, el gobierno federal no ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido este 19 de agosto en Izamal. Mientras tanto, las imágenes del nuevo descarrilamiento ya recorren internet a toda velocidad, aunque el tren no lo haya hecho.

Tren Maya explica accidente

Por su parte, el Tren Maya publicó un comunicado donde explica el momento del accidente de uno de sus convoy y la atención que les dieron a los pasajeros que iban a bordo.

"A la 1:48 p.m. de esta fecha, en la estación Izamal, Yucatán, el tren 304 que se trasladaba de Cancún a Mérida al accesar a baja velocidad a los andenes de la estación, sufrió un percance de vía. Se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa. Se integró una Comisión Dictaminadora que ya realiza la investigación sobre el hecho. El servicio del tren continúa operando con normalidad en el resto de estaciones", expuso.

