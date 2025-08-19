Expertos explican por qué tantas lluvias en CDMX durante 2025

La Ciudad de México vivió en junio de 2025 uno de los episodios más intensos de lluvias de las últimas ocho décadas. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se acumularon 155.5 milímetros de agua, lo que representa una anomalía del 55.8 % por encima del promedio histórico.

El 10 de agosto, la alcaldía Cuauhtémoc registró 84 mm de precipitación en menos de 24 horas. / SSC |

La UNAM también confirmó que se trató del junio más lluvioso desde 1941, con un total de 337 millones de metros cúbicos de agua en toda la capital, equivalente a 226 mm de precipitación, casi el doble de lo habitual en ese mes.

Aunque la canícula suele ser un periodo de calor y relativa sequía, agosto trajo consigo lluvias aún más extremas. El Sistema de Alerta Temprana de la capital emitió alerta púrpura la más grave, que se activa al superar los 70 mm de lluvia en un día.

El 10 de agosto, la alcaldía Cuauhtémoc registró 84 mm de precipitación en menos de 24 horas, lo que ocasionó severas inundaciones en el Centro Histórico y en colonias cercanas.

En 2025 #México registró el junio más lluvioso del registro histórico desde 1941. Conoce todos los detalles en el #ReportedelClimaMéxico.



Toda la información enhttps://t.co/ELV4Vya2na pic.twitter.com/3HTAUOBK6P — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 24, 2025

Expertos de la UNAM señalaron que este tipo de fenómenos extremos son cada vez más frecuentes debido al cambio climático, que intensifica tanto las lluvias como los periodos de sequía.

Además, la propia configuración urbana de la capital incrementa los riesgos: gran parte de la ciudad está construida sobre un antiguo lago, lo que dificulta la absorción del agua; a ello se suman los sistemas de drenaje obstruidos que no logran desalojar los volúmenes récord de precipitación.

Aunque la canícula suele ser un periodo de calor y relativa sequía, agosto trajo consigo lluvias aún más extremas. / SSC |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ejecutan a Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño