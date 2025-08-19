Se viraliza el “Paquete Nodal”: la oferta de boda lista en solo un mes

El llamado “Paquete Nodal” se ha convertido en tendencia en redes sociales gracias a un salón de fiestas que ofrece organizar una boda completa en menos de un mes. La iniciativa surge del Jardín Mercedes, que tomó como referencia la rápida relación y boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar para diseñar un servicio de planeación exprés.

El video promocional del salón alcanzó en pocos días más de 750 mil reproducciones en TikTok, generando miles de comentarios y memes. Entre las reacciones destacaron frases como:

“¿Pero ustedes quitan el marido o lo tengo que quitar yo?”

“Código descuento: ALMA ENAMORADA”

“¿Incluye el viaje a Roma?”

El auge del paquete se dio después de que Christian Nodal compartiera en entrevista con Adela Micha la cronología de su vida amorosa: terminó con Cazzu el 8 de mayo, inició una relación con Ángela Aguilar el 13 y se casaron el 29 de ese mismo mes. Estos hechos inspiraron la campaña del salón y terminaron por darle un giro viral.

De acuerdo con la información difundida, el servicio busca que los novios puedan resolver en menos de 30 días todos los detalles: desde la ceremonia y la decoración, hasta el banquete y la coordinación del evento. Sin embargo, aún no se han revelado los precios ni la disponibilidad de fechas, lo que mantiene la expectativa entre quienes han seguido la tendencia.

Más allá de la broma, el “Paquete Nodal” refleja cómo los negocios locales se apoyan en la cultura pop y el humor digital para atraer clientes y generar impacto en redes sociales.

