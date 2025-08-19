¿Cuántas personas utilizan el transporte público en México? INEGI reporta aumento del 9.5%

El transporte público se consolida como el corazón de la movilidad en México y revela nuevas tendencias que marcan el día a día de millones de usuarios
Mariana Alcántara Contreras
| 2025-08-19
¿Cuántas personas utilizan el transporte público en México? INEGI reporta aumento del 9.5%
La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) concentró la mayor parte de usuarios, con 175.1 millones de viajes.
|
Pixabay
El transporte público se consolida como el corazón de la movilidad en México y revela nuevas tendencias que marcan el día a día de millones de usuarios
Mariana Alcántara Contreras
| 19 Ago, 2025

El transporte público urbano en México mostró un repunte significativo durante junio de 2025. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se movilizaron 239.7 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de 9.5 % en comparación con el mismo mes del año pasado.

No todas las entidades mantuvieron la misma tendencia. / Pixabay
No todas las entidades mantuvieron la misma tendencia. / Pixabay |

CDMX y Edomex a la cabeza

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) concentró la mayor parte de usuarios, con 175.1 millones de viajes, un crecimiento de 12.9 % anual. El impulso provino de los sistemas eléctricos: el Trolebús aumentó 25.1 %, el Tren Ligero 33.4 % y el Metro 21.7 %, superando los 100 millones de pasajeros solo en junio.

Alzas regionales

En el resto del país también se observaron aumentos relevantes.

  • Monterrey registró 11.5 millones de pasajeros, con un crecimiento de 17.1 % anual.
  • En Querétaro, el sistema Qrobús destacó con una expansión de 24.7 %, el mayor aumento proporcional en el país.
El transporte público urbano en México mostró un repunte significativo durante junio de 2025. / Pixabay
El transporte público urbano en México mostró un repunte significativo durante junio de 2025. / Pixabay |

Ciudades con retroceso

No todas las entidades mantuvieron la misma tendencia. El informe del INEGI reveló descensos en:

  • León, con –4.9 %
  • Guadalajara, con –0.7 %
  • Pachuca, con –11.6 %
  • Acapulco, con –7.9 %

Kilómetros recorridos

En total, los sistemas de transporte urbano recorrieron 47.5 millones de kilómetros, lo que significa un crecimiento de 3.2 % anual. La ZMVM aportó la mayor parte con 31.9 millones de kilómetros, cifra 7.4 % mayor frente al año anterior.

En total, los sistemas de transporte urbano recorrieron 47.5 millones de kilómetros. / Pixabay
En total, los sistemas de transporte urbano recorrieron 47.5 millones de kilómetros. / Pixabay |

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Se viraliza el “Paquete Nodal”: la oferta de boda lista en solo un mes

Movilidad
Tendencias
Mas sobre:
Movilidad
Tendencias

Notas Relacionadas

 