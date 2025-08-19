¿Cuántas personas utilizan el transporte público en México? INEGI reporta aumento del 9.5%

El transporte público urbano en México mostró un repunte significativo durante junio de 2025. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se movilizaron 239.7 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de 9.5 % en comparación con el mismo mes del año pasado.

No todas las entidades mantuvieron la misma tendencia. / Pixabay |

CDMX y Edomex a la cabeza

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) concentró la mayor parte de usuarios, con 175.1 millones de viajes, un crecimiento de 12.9 % anual. El impulso provino de los sistemas eléctricos: el Trolebús aumentó 25.1 %, el Tren Ligero 33.4 % y el Metro 21.7 %, superando los 100 millones de pasajeros solo en junio.

Alzas regionales

En el resto del país también se observaron aumentos relevantes.

Monterrey registró 11.5 millones de pasajeros, con un crecimiento de 17.1 % anual.

En Querétaro, el sistema Qrobús destacó con una expansión de 24.7 %, el mayor aumento proporcional en el país.

El transporte público urbano en México mostró un repunte significativo durante junio de 2025. / Pixabay |

Ciudades con retroceso

No todas las entidades mantuvieron la misma tendencia. El informe del INEGI reveló descensos en:

León, con –4.9 %

Guadalajara, con –0.7 %

Pachuca, con –11.6 %

Acapulco, con –7.9 %

Kilómetros recorridos

En total, los sistemas de transporte urbano recorrieron 47.5 millones de kilómetros, lo que significa un crecimiento de 3.2 % anual. La ZMVM aportó la mayor parte con 31.9 millones de kilómetros, cifra 7.4 % mayor frente al año anterior.

En total, los sistemas de transporte urbano recorrieron 47.5 millones de kilómetros. / Pixabay |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Se viraliza el “Paquete Nodal”: la oferta de boda lista en solo un mes