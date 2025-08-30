VIDEO: Mariana Botas llama “mono” a Abelito en LCDLF y redes la quieren fuera

La Casa de los Famosos México 2025 sigue soltando bombas. Esta vez, Mariana Botas se colocó en el ojo del huracán por un comentario que muchos califican como ofensivo y discriminatorio hacia su compañero Abelito, generando una oleada de indignación en redes sociales.

Todo sucedió mientras el ‘Cuarto Día’ comparaba a los habitantes con animales de la selva. Shiky lanzó la primera analogía: “Guana parece un león que va a morir... pero lo tienen todavía ahí”. A partir de ahí, las comparaciones siguieron... y fue Mariana quien soltó la frase que desató la tormenta: “Abelito es el mono”, dijo entre risas. Como si no bastara, Guana remató con: “Abelito es como una suricata”.

Redes explotan contra Mariana

El público no tardó en reaccionar. El video se viralizó rápidamente tras ser grabado desde la señal 24/7 del reality. Y aunque algunos intentaron justificar el comentario como parte del juego, la mayoría de los usuarios pidió consecuencias.

“Van a herir los sentimientos de Abelito”, “Los del Cuarto Día son nefastos”, “Que nefasta Mariana, si quiere respeto, que respete”, “Veremos si se sigue riendo cuando salga” y “Al final se va a tragar sus palabras” son solo algunas de las reacciones que se leyeron en X (antes Twitter) y TikTok.

Muchos consideraron que la comparación con animales podría entenderse en el contexto de una dinámica estilo El Rey León, pero con Abelito no cayó bien. No solo fue una falta de respeto, sino que mostró el poco filtro con el que actúan algunos habitantes dentro del programa.

Piden su salida en la gala del domingo

La presión ha llegado al punto en que varios usuarios están llamando a no votar por ella para salvarla. Botas se encuentra nominada esta semana, y el próximo domingo 31 de agosto podría ser expulsada en la quinta gala del reality. Por ahora, Mariana no se ha pronunciado ni ha ofrecido disculpas públicas, pero el tema sigue escalando.

