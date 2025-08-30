Dr. Simi tendrá su propia película animada y ya hay teaser oficial

El icónico personaje del Dr. Simi dejará de bailar en conciertos para dar el salto a la pantalla grande. Así lo confirmó el presidente ejecutivo de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, quien soltó un teaser de apenas 20 segundos que bastó para desatar la locura en redes sociales.

En el clip, se ve a una versión juvenil y animada del Dr. Simi con melena larga, moviéndose al ritmo de 'Stayin’ Alive' de los Bee Gees mientras busca su bata blanca. El guiño más inesperado (y celebrado) aparece cuando entre su ropa se ve un traje del Chavo del 8.

La escena termina con una promesa que dejó intrigados a los fans: “La película... ¡muy pronto!”

La cinta será una biografía animada de Víctor González Torres / FB: @drsimifans|

¿De qué va la cinta del Dr. Simi?

Aunque no hay sinopsis oficial ni fecha de estreno, se sabe que la película será una biografía animada de Víctor González Torres, fundador de Farmacias Similares. Se espera que narre desde sus inicios hasta cómo nació el concepto del Dr. Simi como símbolo popular y empresarial.

“Ya tenemos el guion, de hecho personas muy importantes del cine mexicano están involucrados en el proyecto y la idea es hacer algo de muy buena calidad que salga en un año y medio”, dijo González Herrera.

Eso sí, lo que todavía no cuadra es que, en entrevistas anteriores, el mismo directivo había anunciado una película live action, no animada.

El avance muestra al fundador de Farmacias Similares de joven / Redes Sociales|

“No les podemos decir pero va a ser un hit, vamos a buscar un mexicano muy exitoso, hay algunos, tenemos algunos en mente, no hemos cerrado nada, pero sí espérense una película muy bien hecha. Estamos revisando el guion que lo hizo quien escribió ‘La casa de papel’, estamos pensando en algo de muy buena calidad y que cuente toda la historia a profundidad”, dijo en su momento.

Mientras tanto, los fans ya sueñan con cameos del peluche volador en Lollapalooza, colaboraciones con el Santo o hasta una secuela con la Dra. Lares.

