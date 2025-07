¡Y no es broma! Pedro Pascal podría protagonizar la película del Dr. Simi

La historia del simpático y entrañable Dr. Simi está lista para dar el salto a la pantalla grande. De acuerdo con TVNotas, la vida del empresario Víctor González Torres, fundador de Farmacias Similares, será contada en una película titulada “Al perder, voy ganando”, con la reconocida Carla Estrada como productora.

Aunque el proyecto aún se encuentra en etapa de desarrollo, ya se barajan nombres importantes para el elenco. En palabras de la propia Estrada: “La película será una biografía, no un documental. Habrá melodrama. Estamos trabajando en el guion. Lo más importante es tener la historia. El señor tiene mucho que contar”.

Carla Estrada llevará al cine la vida de Víctor González Torres / Redes Sociales|

¿Pedro Pascal como el Dr. Simi?

Uno de los nombres más sonados para interpretar a González Torres es el del actor chileno Pedro Pascal, quien ha conquistado Hollywood con series como ‘The Mandalorian’ y ‘The Last of Us’. La actriz y modelo Ximena Córdoba, conocida por colaborar con la marca, adelantó en entrevista con Radio Fórmula.

“Les cuento que estamos buscando al actor chileno Pedro Pascal para la película autobiográfica de Víctor González Dr. Simi: ‘Al perder, voy ganando’. Durante estos días, el Dr. Simi se ha reunido con la productora Carla Estrada y el escritor Eric Von para ultimar los detalles de esta cinta”, reveló.

Buscarán a Pedro Pascal para que haga el personaje del empresario / Redes Sociales|

Salma Hayek, ¿también en el proyecto?

Durante la inauguración del museo Simi Casa, el pasado 2 de junio, el empresario reveló que también está considerando a Salma Hayek para formar parte del elenco: “Falta platicar con Salma Hayek. Estamos en tratos. Me llevo bien con ella”.

Además de Pascal, se han mencionado a Gael García Bernal, Diego Luna y la propia Salma como posibles talentos para la cinta, aunque aún no se ha confirmado ningún actor oficialmente.

Por ahora, el guion sigue en proceso y no hay fecha oficial de rodaje o estreno. Lo que es un hecho es que la vida del Dr. Simi promete un filme lleno de anécdotas, superación y momentos que han marcado a millones de mexicanos.

También se habla de que llamarán a Salma Hayek y Diego Luna / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FANS DE VOLVER AL FUTURO BUSCAN ROMPER RÉCORD GUINNESS EN CDMX