Residente cancela shows en España por ética: “No me importa si hay consecuencias legales”

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente y exlíder de Calle 13, anunció la cancelación de sus presentaciones en dos festivales en España, como muestra de rechazo a cualquier vínculo con empresas relacionadas con la industria militar de Israel. El artista puertorriqueño fue claro: no participará en eventos que, directa o indirectamente, respalden el conflicto contra Palestina.

El anuncio fue hecho a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que explicó los motivos que lo llevaron a cancelar sus shows en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) y el Morriña Festival. Según indicó, ambos festivales estarían ligados de forma indirecta al fondo de inversión estadounidense KKR, que financia empresas dedicadas a la tecnología militar israelí.

Residente dijo que no trabajará con ninguna empresa relacionada con Israel / FB @residente|

“Estos últimos días he estado completamente inmerso en un guión en el que estoy trabajando mientras estaba de gira, desconectado de muchas cosas (…) Gracias a mi hermano, que dirige mis redes sociales, recientemente aprendí algo que nadie de mi equipo tenía la más mínima idea (...) están indirectamente vinculados a un fondo de inversión con sede en Estados Unidos llamado KKR. Este fondo invierte y apoya financieramente a las empresas israelíes que participan en tecnología militar (…) contribuyendo así indirectamente al genocidio y a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra el pueblo palestino”, mencionó.

Pide disculpas, pero mantiene su decisión

Residente lamentó que los asistentes no podrán verlo en vivo, pero dejó claro que no comprometerá sus principios por un contrato o una gira: “Quiero declarar públicamente que no puedo participar, ni siquiera por un segundo, en nada relacionado con esta tragedia, sin importar cuán indirectamente sea. Con todo respeto y ofreciendo mis más sinceras disculpas a todos los que compraron entradas para verme, anunciaré oficialmente que no voy a actuar en estos festivales”.

El rapero asegura asumir los problemas legales por las cancelaciones / FB @residente|

El artista también dejó en claro que no le preocupa enfrentar consecuencias legales por su decisión: “No sé si esta decisión me traerá consecuencias legales, pero honestamente, no me importa. Mi postura sobre esto es clara; siempre lo ha sido, y siempre lo será. Gracias por entender. ¡Que viva Palestina Libre!”

Con este mensaje, el puertorriqueño se suma a una ola de artistas internacionales que han utilizado su plataforma para condenar el conflicto armado y exigir respeto por los derechos humanos en la región.

