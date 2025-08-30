La CDMX ya no es de los chilangos: estos extranjeros son los que invaden la capital

La gentrificación en la Ciudad de México alcanzó su punto más alto. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración obtenidos por transparencia, el número de extranjeros residentes en la capital aumentó un 65.5 por ciento en apenas seis meses. En 2024 eran 114 mil 871, y para la primera mitad de 2025 ya son 190 mil 107. Récord total.

Entre los que más han llegado destacan los venezolanos, que ahora representan el 13.9% del total de extranjeros, con 26 mil 383 residentes. Le siguen los colombianos con 24 mil 447 (12.9%) y los chinos, que casi duplicaron su presencia al pasar de 9 mil 456 en 2024 a 18 mil 790 en 2025, un crecimiento del 98.7%.

venezolanos, colombianos, chinos y españoles invaden la CDMX / Redes Sociales|

¿Por qué hay tantos?

La capital mexicana no deja de atraer. Desde 2020, el ranking Expat Insider de InterNations la colocó como el tercer mejor lugar del mundo para vivir y trabajar como extranjero. Y aunque las rentas se fueron al cielo, los llamados “nómadas digitales” siguen llegando.

Además del boom turístico y cultural, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el freno al CBP One han obligado a muchos venezolanos a buscar refugio en México. “El número de personas de nacionalidad venezolana viviendo en la Ciudad de México aumentó 25.2 por ciento al pasar de 21 mil 80 residentes en 2024, a 26 mil 383 en el primer semestre de 2025”, detallan los reportes.

Los capitalinos son quienes sufren más de la gentrificación / Redes Sociales|

¿Y los chilangos?

Mientras algunos disfrutan los nuevos cafés artesanales y restaurantes veganos, otros apenas pueden pagar la renta. El crecimiento migratorio ha sido tan acelerado que hoy conviven en CDMX personas de 96 nacionalidades, de las cuales siete ya superan los 10 mil residentes.

Después de Venezuela, Colombia y China, están los estadounidenses con 12 mil 488 personas (6.6%), los españoles con 12 mil 156 (6.4%), seguidos por argentinos y cubanos.

Los precios aumentan ante la residencia de extranjeros / Redes Sociales|

¿Hasta dónde llegará?

Desde 2020, la CDMX ha sumado miles de nuevos residentes año con año. En 2021 había 82 mil 882 extranjeros, en 2022 subió a 99 mil 225, y en 2023 rompió la barrera de los seis dígitos con 104 mil 625. Hoy, el aumento es el más fuerte de todos los registros.

Y aunque el fenómeno ha traído inversión, también desplazamiento. Protestas vecinales, alza en los servicios y una ciudad que ya no se parece a la de antes. Porque sí, la CDMX sigue de moda… pero ya no es de quienes la hicieron su hogar desde siempre.

