Jarren Durán, pelotero mexicoamericano, confiesa que se intentó quitar la vida

El jardinero de los Medias Rojas, Jarren Durán, reveló que, dos años antes de su temporada All-Star de 2024, las presiones del deporte lo llevaron a intensos episodios de depresión e intentó suicidarse.

"Recuerdo cuando estaba pasando por eso y empiezas a perder un par de juegos y no te va bien, se siente como si el mundo se te viniera encima", expresó Duran, de 28 años, en el cuarto episodio de una serie de ocho partes de Netflix titulada "The Clubhouse: A Year With the Red Sox", que se estrenará el martes.

Aparecerá en un documental | AP

El episodio narra el viaje de Duran, una selección de séptima ronda en el draft de 2018, hasta hacer su debut en Grandes Ligas en 2021 después de convertirse en uno de los principales prospectos de las mayores como uno de los mejores bateadores en las ligas menores.

También profundiza en sus luchas poco después de ser llamado a las mayores, ya que el exinfielder tuvo dificultades para adaptarse a jugar en el jardín. "Te aman un día, y al día siguiente tienen que presionarte un poco", recordó Duran.

Pasó momentos complicados | AP

"Algunos fanáticos a veces se lo toman demasiado en serio. Siento que cruzan la línea cuando empiezan a hablar sobre mi salud mental, burlándose de mí por eso", comentó Duran. "Llamándome débil. Eso simplemente me desencadenó cuando empiezan a hablar sobre la salud mental porque siento que eso es solo parte de ello, esa soledad. Algunas personas lo manejan mejor que otras".

"No podía lidiar con decirme a mí mismo lo mucho que apestaba todos los días", dijo Duran. "Ya lo estaba escuchando de los fanáticos. Y lo que me decían, (no es como si) no me lo hubiera dicho a mí mismo 10 veces peor frente al espejo. Fue un momento realmente difícil para mí. Ya ni siquiera quería estar aquí".

El director de la serie, Greg Whiteley, preguntó entonces: "Cuando dices 'aquí', ¿te refieres aquí con los Red Sox o aquí en el planeta Tierra?". "Probablemente ambos", respondió Duran antes de entrar en detalles.

Reveló problemas con su salud mental | AP

Revela intento de suicidio

En la misma entrevista, el pelotero con ascendencia mexicoamericana, reveló que su depresión llegó a un punto de quiebre, la cual la llevó a un intento de suicidio. El jardinero central confesó que, se apuntó con su rifle y apretó el gatillo, pero el arma no se accionó.

"Llegué a un punto en el que estaba sentado en mi habitación, tenía mi rifle y una bala, apreté el gatillo y el arma hizo clic, pero no pasó nada. Así que, hasta el día de hoy, creo que Dios simplemente no me permitió quitarme la vida porque, en serio, no sé por qué no funcionó", reveló Duran.

